Tehostettua talvihoitoa kävely- ja pyöräteille

Uudet luonto- ja karttaopasteet innostavat liikkumaan Vanhankaupunginlahdella 18.12.2020 09:12:31 EET | Tiedote

Helsingin sydämessä sijaitseva Vanhankaupunginlahti on suositumpi luontokohde kuin koskaan. Lammassaaren esteettömällä lankkupolulla kulkee keskimäärin 570 ihmistä joka päivä, ja vuoden 2020 kävijämäärät yltävät noin 200 000 vierailuun. Vanhankaupunginlahdella on 14 lintujenkatselupaikkaa: lintutorneja, lintulavoja ja piilokoju. Alueen opastukseen on nyt saatu kaivattu päivitys.