Tehy ja SuPer: Lakkovaroitus kuuteen sairaanhoitopiiriin – 25 000 hoitajaa lakkoon terveydenhuollossa

Kuntasektorin sopimusneuvottelut keskeytyivät tämän viikon maanantaina Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ilmoitukseen, ettei sovulle ole edellytyksiä. Hoitajajärjestöt julistivat tiistaina koko kuntasektorille ylityö- ja vuoronvaihtokiellon.

Lakon piirissä on noin 25 000 Tehyn ja SuPerin jäsentä seuraavissa organisaatioissa:

- Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,

- Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (lukuun ottamatta Kysteri-liikelaitos),

- Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,

- Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,

- Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,

- Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (lukuun ottamatta Keski-Suomen seututerveyskeskus),

- Järvi-Suomen Terveys Oy, Docta Oy, Tervia Osaajat Oy, Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta.

- Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n sekä Sarastia Rekry Oy:n terveydenhuoltoalan työtehtävät, joita suoritetaan yllä mainituissa lakon kohdeorganisaatioissa.

Lakkokohteissa annetaan suojelutyöneuvotteluihin perustuen suojelutyötä välittömään hoitoon potilaiden hengen turvaamiseksi tai pysyvän vakavan vammautumisen estämiseksi. Lakon piirissä ovat työsopimussuhteiset jäsenet.



Lakkovaroitukseen johti järjestöjen mukaan työantajan täysi haluttomuus ottaa sote-kriisiä ja hoitajapulaa neuvottelupöydässä vakavasti, jolloin mahdollisista ratkaisuista ei ole päästy edes keskustelemaan.

– Viimeistään pandemia paljasti, kuinka hauras sote-järjestelmämme on erityisesti pitkittyvissä kriiseissä. Sosiaali- ja terveydenhuollon kantokykyä on vahvistettava pohjoismaiselle tasolle. Asiasta vallitsee laaja kansallinen yksimielisyys, sanoo SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkösen mukaan kantokyvyn vahvistamisen pahin este on hoitajapula.

– Haemme hoitajapulaan ratkaisua sote-alan pelastusohjelman avulla työmarkkinapöydässä kuten poliittinen päättäjäkin on meitä kehottanut. Työnantaja ei ole kuitenkaan halunnut käsitellä asiaa mitenkään neuvotteluissa, vaan on päinvastoin keskeyttänyt ne. Vaikuttaa siltä, että KT on tällä hetkellä maan ainoa taho, joka ei tunnista vallitsevaa hoitajapulaa, toteaa Rytkönen.

Sote-kriisiin on välttämätöntä löytää tällä neuvottelukierroksella uskottava pidempiaikainen ratkaisu. Hoitajajärjestöjen esittämällä sote-alan pelastusohjelmalla nostettaisiin sote-henkilöstön palkkoja 3,6 % vuosittain viiden vuoden ajan tavanomaisten sopimuskorotusten lisäksi.

Järjestöt odottavat tahtoa ja konkreettisia esityksiä tilanteen ratkaisemiseksi ensisijaisesti Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajilta, mutta myös maan hallitukselta. Perustuslain mukaan sosiaali- ja terveyspalvelut ovat viime kädessä valtiovallan vastuulla. Kunta-alan sote-sopimuksen piirissä oleva henkilöstö siirtyy 2023 alusta hyvinvointialueille. Sen jälkeen valtio vastaa rahoituksesta myös konkreettisesti.

Kuntasektorin sopimuskausi päättyi 28.2.2022 eikä työrauha ole enää voimassa 1.3.2022 lukien. Työntekijöiden lakko-oikeus on perusoikeus, joka pohjautuu perustuslakiin ja Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin.



Lisätietoja:

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, yhteys erityisavustajan kautta p. 0400540 005

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, p. 050 527 5085

SuPerin edunvalvontajohtaja Anne Sainila-Vaarno, p. 050 310 1492

Tehyn toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemi, p. 050 346 0847