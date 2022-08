Tehy ja SuPer: Lakkovaroitus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin

Lakossa ovat työtaistelun aikana kaikki työsopimussuhteiset Tehyn ja SuPerin jäsenet kyseisessä yksikössä. Kohteessa tehtävä työ on lakonalaista työtä.

Tehy ja SuPer julistavat samalla Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kohdistuvan hakukiellon ja tilapäisen siirron kiellon, jotka astuvat voimaan heti ja jatkuvat työtaistelun päättymiseen saakka.



Hakukiellon ja siirtokiellon aikana kukaan Tehyn tai SuPerin jäsen ei voi hakea tai ottaa vastaan lakkokohteessa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä Turun yliopistollisen keskussairaalan toimenpide-, teho- ja kivunhoitopalvelujen (Totek) teho-osastolla avoinna olevaa työtä eikä siirtyä SOTE-sopimuksen/KVTES 1 luvun 10 §:n tarkoittamalla tilapäisellä siirrolla tekemään em. lakkokohteeseen kohdistuvaa työtä.

- Sote-sektori on säästetty henkihieveriin, kun olisi pitänyt varautua globaaliin hoitajapulaan ja huoltovarmuuteen kriisioloissa. On päivänselvää, että hoitajapulan nopein ja tehokkain lääke on raha. Vastuu on päättäjillä, joiden on osoitettava lisärahoitusta sote-kriisin ratkaisuun budjettiriihessä, vaativat Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen ja SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.

