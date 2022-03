Tehy ja SuPer: Työnantaja keskeytti neuvottelut – ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa tänään

Toimenpide koskee SOTE-sopimusalan ja KVTES:in piirissä olevia Tehyn ja SuPerin työsopimussuhteisia jäseniä mukaan lukien työsopimussuhteiset esihenkilöt. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työtä tehdään normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti.

­­– Sote-kriisin keskeiseen syyhyn eli hoitajapulaan on löydettävä tällä kierroksella sote-henkilöstön kannalta vakuuttava ja tulevaisuuden uskoa vahvistava pidempiaikainen ratkaisu. Pelastusohjelma, jossa sote-henkilöstön palkkoja nostettaisiin viiden vuoden aikana 3,6 % tavanomaisten sopimuskorotusten lisäksi, on konkreettinen keino vastata hoitajapulaan, toteavat Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen ja SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.

Järjestöt odottavat nyt sekä Kuntatyönantajalta että rahoituksesta vastaavalta valtiovallalta tahtoa ja konkreettisia esityksiä sote-alan pelastusohjelman etenemiseksi ja neuvotteluratkaisun löytämiseksi.

Kuntasektorin sopimuskausi päättyi 28.2.2022 eikä työrauha ole enää voimassa alkaen 1.3.2022.



- SOTE-sopimus on sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus, joka tuli voimaan 1.9.2021. Se on maamme suurin alakohtainen työehtosopimus, jonka piirissä on noin 180 000 palkansaajaa.

- Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) sovelletaan kuntien työntekijöihin. Sen piirissä on noin 120 000 palkansaajaa, suurimpana ryhmänä lastenhoitajat.

Lisätietoja:

