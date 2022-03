Tehy ja SuPer: Uusi ylityö- ja vuoronvaihtokielto koko kuntasektorille

Toimenpide koskee SOTE-sopimusalan ja KVTESin piirissä olevia Tehyn ja SuPerin työsopimussuhteisia jäseniä mukaan lukien työsopimussuhteiset esihenkilöt. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työtä tehdään normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti.

Neuvottelut eivät ole edistyneet odotetulla tavalla valtakunnansovittelijankaan johdolla.

– Elämme kriittisiä hetkiä. Nyt on lupausten lunastamisen aika. Päättäjien täytyy näyttää vihreää valoa, jotta saamme pidettyä ammattilaiset alalla ja jotta saamme tarjottua kansalaisille heille kuuluvan hoidon, painottaa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

­­Tehyn ja SuPerin pelastusohjelma nostaisi sote-henkilöstön palkkoja viiden vuoden aikana vuosittain 3,6 % tavanomaisten sopimuskorotusten lisäksi. Pelastusohjelma maksaisi noin 300 miljoonaa vuodessa, josta osa palautuisi verotuloina.

– SuPerin ja Tehyn jäsenet vastaavat yhteiskuntaa yllä pitävistä toiminnoista kaikkina aikoina. He odottavat tekoja. Valtiovallan on varmistettava rahoitus, ja kuntatyönantajan on löydettävä tahtotila, vaatii SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.

Neuvotteluratkaisun löytämiseen on vielä aikaa ennen mahdollista lakon alkamista huhtikuun alussa.

Kuntasektorin sopimuskausi päättyi 28.2.2022 eikä työrauha ole enää voimassa alkaen 1.3.2022.



