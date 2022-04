Tehy ja SuPer vahvistavat: Ministeriön siirtämä laajempi hoitajalakko alkamassa 20.4.2022 – sovittelulautakunnalle lisäaikaa ratkaisun löytämiseen

Tehy ja SuPer: Pakkotyölakia ei tule säätää, lakiesityksessä lukuisia isoja ongelmia 4.4.2022 13:20:26 EEST | Tiedote

Hallituksen esitys laiksi potilasturvallisuuden varmistamisesta terveydenhuollon työtaistelun aikana on hoitajajärjestöjen mukaan lainsäädäntötyön irvikuva. Järjestöt toteavat lausunnossaan, että hallituksen esitys perustuu ainoastaan työriidan toisen osapuolen virheellisiin ja yksilöimättömiin tietoihin suojelutyön riittämättömyydestä. Kyseessä on laillinen lakko, jossa suojelutyötä annetaan riittävästi ja sen tarpeesta neuvotellaan jatkuvasti. Maan hallitus on todellisuudessa säätämässä naisiin kohdistuva pakkotyölakia.