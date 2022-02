Tehyn ja SuPerin yhteinen #MeidänKaikkienAsia -kampanja käynnistyy

Tehy ja SuPer: Sote-alan kriisiin ratkaisuksi pelastusohjelma 9.2.2022 13:00:00 EET | Tiedote

Suomen sosiaali- ja terveydenhuolto on kriisissä. Vakava hoitajapula on käynyt toteen ja pandemia on kiihdyttänyt sitä. Hoitajajärjestöt esittävät sote-alalle viiden vuoden pelastusohjelmaa, jolla peruspalkkatasoa nostettaisiin 3,6 % vuosittain normaalien sopimuskorotusten lisäksi. Tämä nostaa alan vetovoimaa pitkällä aikavälillä.