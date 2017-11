Tehyn  varapuheenjohtajiksi valittiin Anna-Leena Brax  ja Pipsa Allén

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn valtuuston järjestäytymiskokouksessa Helsingin Messukeskuksessa valittiin järjestön ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Anna-Leena Brax ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Pipsa Allén.

Brax on 58-vuotias terveydenhoitaja Alavieskasta. Hän on SITKE – sitoutumattomien ja keskiryhmän edustaja. Brax on edellisellä kaudella toiminut Tehyn toisena varapuheenjohtajana. Hän on myös toiminut Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan puheenjohtaja ja STTK:n hallituksen jäsenenä.

Allén on 57-vuotias raisiolainen osastonhoitaja ja erikoislaboratoriohoitaja Raisiosta. Hän on Arvo Ammattitaidolle –ryhmän edustaja. Allén on toiminut pitkään Tehyssä erilaisissa luottamustehtävissä mm. Tehyn valtuuston puheenjohtajana. Lisäksi hän on toiminut STTK:n hallituksen varajäsenä ja on Suomen Bioanalyytikkoliiton puheenjohtaja.

Varapuheenjohtajien toimintakausi on 2017 – 2021.

Aiemmin tänään Tehyn puheenjohtajaksi valittiin Millariikka Rytkönen

Lisätietoa puheenjohtajavalinnasta:

https://www.tehy.fi/fi/mediatiedote/tehyn-uudeksi-puheenjohtajaksi-valittiin-millariikka-rytkonen



Tehyn valtuuston järjestäytymiskokous alkoi eilen ja päättyy huomenna.

Tehyn valtuusto valittiin aiemmin syksyllä pidetyissä valtuustovaaleissa. Vaalitulos julkistettiin 2.10.

Lisätietoa vaalituloksesta:

https://www.tehy.fi/fi/mediatiedote/tehyn-uusi-valtuusto-valittu



Lisätietoja:

Anna-Leena Brax gsm 0400 920729 ja

Pipsa Allén gsm 044-0467747