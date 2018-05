Tekeillä huomisen EU - Eurooppa-päivää vietetään 9.5.

Tänä vuonna Eurooppa-päivän päätapahtuma järjestetään Oulussa 9.5. Päivän teemana on "Tekeillä huomisen EU".

Kauppakeskus Valkeassa lavalle nousevat muun muassa Euroopan parlamentin jäsen Liisa Jaakonsaari (sd., S&D), Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö Sari Artjoki, sekä toimittaja-kirjailija Helena Petäistö. Valkeassa puhutaan muun muassa EU:n tulevaisuudesta ja siitä, mihin EU:n rahoja tulisi käyttää, kuullaan pudasjärveläisten lukiolaisten Why Europe Matters -innovaatiokilpailun voitosta ja nautitaan monipuolisesta kulttuuriohjelmasta.



Myös muualla Suomessa järjestetään tapahtumia, mutta Oulu valittiin avoimessa haussa Eurooppa-päivän päätapahtumapaikaksi. Eurooppa-päivän vietto aloitetaan Oulussa jo 8.5. illalla, kun elokuvateatteri Starissa esitetään Euroopan parlamentin LUX-elokuvapalkinnon viime vuonna voittanut elokuva Saamelaisveri.



Kauppakeskus Valkeassa on 9.5. ohjelmaa klo 10–17 ja iltaa vietetään ravintola 45 Specialissa stand up-koomikoiden Iikka Kiven ja Tommi Ylimäisen sekä Satellite Stories -yhtyeen keikoilla.



"Pohjoispohjalaisella tarmolla on toteutettu hieno yhdistelmä paikallista, suomalaista ja eurooppalaista ohjelmaa. Erityisen tärkeää meille on keskustella EU:n rahojen käytöstä nimenomaan maakunnissa, koska siellä EU-rahoitus on merkittävässä asemassa. Luonnollisesti myös koko EU:n tulevaisuutta pohtiva keskustelu on tärkeää – onhan ensi vuosi myös Euroopan parlamentin vaalivuosi", sanoo Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö Sari Artjoki.



"Vuodet Euroopan parlamentissa ovat vahvistaneet uskoani siihen, kuinka EU on etulinjassa monissa maapallon kohtalon kysymyksissä kuten ilmastopolitiikassa ja ihmisoikeuksien puolustamisessa. Yhteisen eurooppalaisen otteen tuloksena myös talous kasvaa ja työttömyys alenee nyt koko Euroopassa, myös Suomessa. Suomi ei ole pieni ja syrjäinen maa, vaan kokoaan suurempi vaikuttaja, ”Euroopan omistaja”, jos niin haluamme, ja mehän haluamme", toteaa Euroopan parlamentin jäsen Liisa Jaakonsaari.



Ohjelma:



Tiistai 8.5.



Elokuvateatteri Star, Kalliotie 6, Oulu



18.30 Aloitussanat



Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö Sari Artjoki

Euroopan parlamentin Suomen-toimiston päällikkö Jarmo Oikarinen



Saamelaisveri-elokuvan näytös (kesto 1 h 50 min). Amanda Kernellin ohjaama elokuva Saamelaisveri (Ruotsi/Norja/Tanska) kertoo nuoresta saamelaistytöstä, joka jättää yhteisönsä haaveillessaan erilaisesta elämästä. Matkallaan hän joutuu kohtaamaan syrjintää.



Keskiviikko 9.5.



Kauppakeskus Valkea, Isokatu 22-25, Oulu



10.00 Kahvitarjoilu



11.00 Mieskuoro Huutajat



11.15 Mihin EU:n rahaa tulisi käyttää?



Keskustelijoina Euroopan komission Suomen-edustuston talouspoliittinen neuvonantaja Vesa-Pekka Poutanen, Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja Pauli Harju ja Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kyösti Oikarinen.



11.40 Stella Pelle



11.50 Polkumme EU-kilpailussa Pudasjärveltä Brysseliin



Why Europe Matters -innovaatiokilpailun voittajat Pudasjärven lukiosta.



12.00 Cities4Europe-lähettilään valinta



Oulun kaupunki nimeää osana Cities4Europe-kampanjaa nuoren lähettilään osallistumaan EUROCITIES 2018 -vuosikokoukseen Edinburghiin. Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala.



12.10 Stella Pelle



12.20 Mihin EU:ta tulevaisuudessa tarvitaan?



Keskustelijoina Euroopan parlamentin jäsen Liisa Jaakonsaari, Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö Sari Artjoki ja toimittaja-kirjailija Helena Petäistö.



13.00 Oulusta Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026



Kulttuurijohtaja Samu Forsblom



13.30 Pohjankartanon musiikkiluokkalaiset



14.30 Oulun Tähtisirkus



15.30 Flamencotanssija Krista Saaranen



16.00 Oulun Kärpät, naisten liigajoukkue, Suomen mestarit 2018.



Pelaajia paikalla Aurora Borealis -pokaalin kanssa.



11.00–17.00



Kesäkadun pöydissä keskustelua, tietoa ja materiaalia jakamassa mm. Euroopan komission Suomen-edustusto, Euroopan parlamentin Suomen-toimisto, Pohjois-Pohjanmaan EU-tietopiste, Oulun Eurooppanuoret, Eurooppalainen Suomi ry, Eurooppalainen Ouluseutu ry ja poliittisten piirijärjestöjen nuoria.



Iltatilaisuus



45 Special, Saaristonkatu 12, Oulu



22.00 Stand up –koomikot Iikka Kivi ja Tommi Ylimäinen



Euroopassa yhdistyvät monet kulttuurit ja tavat, joista riittää juttua.



23.00 Satellite Stories



Oululainen Satellite Stories on kansainvälisesti menestynyt indie-rock -yhtye, jonka neljäs albumi Young Detectives on maailmanmenestys. Yhtye vie Oulua Euroopan ja maailman kartalle.



Taustaa Eurooppa-päivästä



Eurooppa-päivä (9. toukokuuta) on Euroopan rauhan ja yhtenäisyyden päivä. Kyseessä on myös Schumanin julistuksen vuosipäivä. Ranskan ulkoministeri Robert Schuman ehdotti Pariisissa vuonna 1950 pitämässään puheessa Euroopalle uudenlaista poliittista yhteistyötä, joka tekisi Euroopan kansakuntien väliset sodat mahdottomiksi.



Hänen ajatuksenaan oli luoda eurooppalainen elin, joka hallinnoisi yhteisesti hiilen ja teräksen tuotantoa. Tällaisen elimen perustamista koskeva sopimus allekirjoitettiin vajaa vuosi myöhemmin. Schumanin ehdotusta pidetään nykyisen Euroopan unionin alkuna.



Suomessa Eurooppa-päivää on vietetty Suomen EU-jäsenyyden alkamisesta eli vuodesta 1995 alkaen. Tuolloin päätilaisuus oli Jyväskylässä ja vieraana oli muun muassa silloinen komissaari Erkki Liikanen.



Lisätietoa muista Eurooppa-päivän tapahtumista: https://ec.europa.eu/finland/news/europe-day_180426_fi