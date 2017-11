Tekniikan alan yhteistyöyliopisto FITech kehittää yliopistokoulutusta elinkeinoelämän kanssa

Muistutus mediatilaisuudesta: Miltä kännykkäbisneksen nousu ja tuho näytti Nokian huipulla? Tervetuloa tutustumaan uutuuskirjaan 22. marraskuuta 13.11.2017 10:31 | Tiedote

Professori Yves Doz haastatteli yli 20 Nokian ylintä johtajaa ja kahlasi läpi valtavan määrän taustamateriaalia. Syntyi kirja Ringtone: Exploring the Rise and Fall of Nokia in Mobile Phones, joka on analyyttinen kuvaus siitä, miten startup-henkinen pioneeriyhtiö kompastui ensin organisaatiouudistuksiin ja sisäisiin kiistoihin – ja jäi vasta sitten kilpailijoiden jalkoihin.