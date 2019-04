Tekniikan tohtori Mari Vuolteenaho uudeksi vararehtoriksi kehittämään Laurea-ammattikorkeakoulun kansainvälistä ja alueellista tutkimusyhteistyötä Uudellamaalla  

Laurea-ammattikorkeakoulun uudeksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio- sekä liiketoiminnasta vastaavaksi vararehtoriksi tekniikan tohtori Mari Vuolteenaho

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on nimittänyt korkeakoulun uudeksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio- sekä liiketoiminnasta vastaavaksi vararehtoriksi tekniikan tohtori Mari Vuolteenahon, 43. Hän aloittaa tehtävässään elokuussa ja on vararehtorina sekä korkeakoulun rehtoraatin että johtoryhmän jäsen.

Hänellä on vahva ja monipuolinen kokemus eri tehtävistä Aalto-yliopistossa, VTI Technologiesissa (nykyinen Murata Electronics) ja Teknillisessä korkeakoulussa. Viime vuosina hän on johtanut Aalto-yliopistossa tutkimus- ja innovaatiopalveluita vastuualueenaan tutkimusrahoituksen hakeminen ja projektinhallinta, tutkimuksen lakiasiat, innovaatiotoiminta ja kumppanuudet. Mari Vuolteenaho on kokenut asiantuntijaorganisaation johtaja ja kehittäjä. Aalto-yliopistossa hän käynnisti kilpaillun tutkimusrahoituksen hankkimista tukevan grant writing –palvelun, joka on osoittautunut menestykseksi. Hän on vahva osaaja myös tutkimustulosten kaupallistamisessa sekä teknologian ja osaamisen siirtämisessä yhteiskuntaan hyödynnettäväksi.

”On hienoa päästä mukaan vetovoimaisen Laurean yhteisöön ja osallistua sen kehittämiseen. Tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) painoarvo ammattikorkeakoulujen toiminnassa kasvaa, ja kilpaillun TKI-rahoituksen hankkiminen on jatkossa entistäkin tärkeämpää. Yhteistyö hyödyttää myös korkeakoulun kumppaneita, kuntia ja alueen elinkeinotoimintaa laajemmin. Laurea-ammattikorkeakoululla on hyvät mahdollisuudet laajentaa TKI-projektitoimintaansa yhteistyössä kumppaneidensa kanssa tavoittelemalla vielä useampia kunnianhimoisia hankkeita. Olen iloinen, että saan olla mukana edistämässä Laureassa meneillään olevaa positiivista kehitystä ja pääsen käyttämään osaamistani ja kokemustani Laurean ja Uudenmaan alueen hyväksi.”, sanoo Mari Vuolteenaho.