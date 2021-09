Tekoäly ennustaa hätätilapotilaiden kuolleisuutta

Kantasolujen kaltaiset vastustuskykyiset solujoukot ennustavat eturauhassyövän hoitovastetta 7.9.2021 12:05:28 EEST | Tiedote

Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä ja Suomessa vuosittain noin 5000 miestä saa eturauhassyöpädiagnoosin. Useimmat eturauhassyövät eivät ole aggressiivisia, mutta osa kasvaimista kehittyy kuolemaan johtavaksi kastraatioresistentiksi taudin muodoksi. Yksi kliinisen työn suurimmista haasteista nykyisin on selvittää, millainen hoito toimii parhaiten niillä erilaisilla potilaisryhmillä, joiden tauti on aggressiivinen.