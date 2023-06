Tekoäly ja kyberturvallisuus puhuttavat syksyn NBForumissa

Nordic Business Forum, Pohjois-Euroopan johtava liikekonferenssi, julkistaa uuden alateeman sekä kaksi uutta puhujaa odotetulle vuoden 2023 tapahtumalleen. Uusi alateema, tekoäly, liittyy aiemmin vahvistettuihin alateemoihin: resilienssi, johtajuus ja innovaatio. Puhujien joukkoon liittyy kyberturvallisuuden asiantuntija Mikko Hyppönen.

Mikko Hyppönen, arvostettu kyberturvallisuuden asiantuntija, astuu myös lavalle Nordic Business Forum 2023 -tapahtumassa. Hänet tunnetaan laajasti tietoturva- ja yksityisyyskysymysten maailmanlaajuisena asiantuntijana. Hyppönen on pitänyt vakuuttavia TED-puheita ja kirjoittanut aiheesta runsaasti. Hän toimii nykyisin Chief Research Officerina WithSecuressa ja Principal Research Advisorina F-Securella, ja hänellä on pitkä ja kattava kokemus alalta. Hyppösen asiantuntemus on tuonut hänelle tunnustusta ympäri maailman, kuten esiintymisiä kansainvälisillä televisiokanavilla ja luentoja arvostetuissa instituutioissa, kuten Stanfordissa, Oxfordissa ja Cambridgessä. Lisäksi hän on saanut työstään useita tunnustuksia, kuten sijoittumisen PC World -lehden 50 tärkeimmän henkilön verkossa -listalle ja sijoittumisen FP Global 100 Thinkers -listalle. Nordic Business Forum 2023 -tapahtumassa Hyppönen tulee puhumaan tekoälyn uusimmista kehityssuunnista, sekä siitä miten johtajien kannattaisi suhtautua tekoälyyn ja hyödyntää sitä.

Tekoälyä käsittelee lavalla myös futuristi Amy Webb, joka tulee puhumaan tekoälyn tulevaisuudennäkymistä. Aihetta käsitellään myös lavaohjelman välissä HS Vision lavalla, jossa asiantuntijoita haastatellaan tekoälyyn ja kyberturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.