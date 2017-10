Tekoäly kaupungissa: 5G:n mullistus, älyliikenne, tulevaisuuden turvallinen kaupunki ja älykoti - Suomen suurin kehittyvien kaupunkien tapahtuma kerää yhteen alan päättäjät Helsinkiin

Maailman johtavat Internet of Things -asiantuntijat Helsinkiin 13.4.2016 11:41 | Tiedote

Helsingin Kattilahallissa 19.- 20.4. järjestettävä Internet of Things 2016 -tapahtuma loppuunmyytiin ennätysajassa. Ylimmälle yritysjohdolle suunnattuun Internet of Things 2016 -tapahtumaan on tulossa Suomen yritysjohdon kerma: 500 yrityspäättäjää saapuu keskustelemaan yhdessä maailman johtavien asiantuntijoiden kanssa, miten IOT:n avulla saadaan aikaan aidosti kassavirtaa vauhdittavaa uutta liiketoimintaa. Tapahtumassa on luvassa asiantuntijapuheenvuorojen ja round table -keskusteluiden lisäksi mm. lanseerauksia, julkistuksia sekä Accenture IOT Startup -kilpailu.