Tekoälyllä terveeksi? Kansainväliset huippuasiantuntijat saapuvat Suomeen keskustelemaan terveysdatasta ja self-tracking -ilmiöstä

Gyllenbergin säätiön Rethinking Health Care -symposiumi tuo Espoon Hanasaareen 24.1. kansainvälisiä huippuasiantuntijoita keskustelemaan terveysteknologian eettisistä haasteista. Aihe on Suomessa ajankohtainen esimerkiksi sote-uudistuksen takia. Puhujille voi varata haastatteluaikoja.

Algoritmit ovat tulevaisuudessa sekä lääkärin työn että potilaan omahoidon apuna. Moni terveysteknologian turvallisuuteen ja yksityisyydensuojaan liittyvä kysymys on vielä ratkaisematta.

Esimerkiksi itsemittaus eli self-tracking lisääntyy. Kuluttajille suunnatut sovellukset eivät kuitenkaan välttämättä pohjaudu tutkittuun tietoon. Pelimäisten sovellusten käyttö voi koukuttaa ja aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä.

“Suomessa puhe terveysteknologiasta on vielä aika viatonta. Ala kehittyy nyt liiketoiminta edellä. Meidän pitäisi pysähtyä pohtimaan, mitä kaikkea uudelta terveysteknologialta haluamme. Rethinking Health Care -symposiumi on kaivattu keskustelunavaus”, sanoo apulaisprofessori Minna Ruckenstein. Ruckenstein on suunnitellut symposiumin tieteellisen ohjelman.

Terveysdata onkin yksi symposiumin keskeisistä teemoista. Kuluttajien ja potilaiden terveydestä kertyy suuret määrät dataa, joka kiinnostaa tutkijoiden lisäksi monia dataa kaupallisiin tarkoituksiin analysoivia yrityksiä. Harva sovellusten ja palvelujen käyttäjä tietää, minne hänestä kerätty data päätyy.

Symposiumin puhujat ovat huippututkijoita ja itsemittauksen asiantuntijoita ympäri maailmaa: esimerkiksi Quantified Self -liikkeen perustaja Gary Wolf, Addiction by Design -teoksen kirjoittaja ja tutkija Natasha Dow Schüll ja kokenut self-trackaaja eli itsemittaaja Thomas Blomseth Christiansen.

Median edustajat ovat tervetulleita osallistumaan maksuttomaan symposiumiin, joka on ainutlaatuinen tilaisuus saada tietoa terveydenhuollon tulevaisuudesta. Haastatteluja voi varata etukäteen.

Rethinking Health Care: techniques, challenges and ways forward -symposiumi

24.1. Hanasaari, Espoo

Tietoa ohjelmasta ja puhujista

Lisätietoja:

Apulaisprofessori, Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto

Minna Ruckenstein, minna.ruckenstein@helsinki.fi

Apurahakoordinaattori/tiedottaja, Gyllenbergin säätiö

Antonia Laszlo, antonia.laszlo@gyllenbergs.fi

Haastattelujen varaukset:

Viestintäasiantuntija, Kaskas Media

Hanna Talikka, hanna.talikka@kaskasmedia.fi