Tekstiilin ja muodin päivässä alan kiinnostavimmat puheenvuorot – akkreditoidu vuoden päätapahtumaan

Tekstiilin ja muodin päivä on alan vuoden päätapahtuma, joka järjestetään nyt ensimmäistä kertaa. Päivän teemoja ovat alan uudistuminen ja tulevaisuus.

Aika: Keskiviikko 28.11.2018

Paikka: Musiikkitalo, Helsinki

Ohjelmassa on puheenvuoroja kansainvälisiltä vierailta ja suomalaisilta vaikuttajilta sekä alan keskeisiä kysymyksiä luotaavia teemallisia sessioita.

Aamupäivän keynote-seminaarissa katsomme laajasti alan tulevaisuuteen ja kehitykseen. Sen puhujia ovat Sara Kappelmark McKinseyltä, Elina Björklund Reimalta ja Bruce Oreck, Yhdysvaltain entinen Suomen-suurlähettiläs.

Iltapäivän Tulevaisuus lavalla -innovaatiopotpureissa saamme katsauksen kiinnostavimpiin uutuuksiin ja kehityskohteisiin, kuten uusiin ekologisiin materiaaleihin, älytekstiileihin ja digitaalisiin sovelluksiin.

Rinnakkaisissa teemasessioissa paneudumme siihen, millainen merkitys brändityöllä ja markkinoinnilla on yrityksen kasvulle ja viennin vauhdittamiselle, sekä kuulemme parhaat vinkit siitä, kuinka tekstiili- ja muotialan yritys menestyy verkkokaupassa ja alustatalouden maailmassa.

Perehdymme myös yritysesimerkkien kautta siihen, miten kiertotaloudesta on saatu aikaan uutta bisnestä, sekä pohdimme, mitä tekstiili- ja muotiala voi oppia pizzabisneksen vastuullisuustyöstä.

Päivän juontaa Ronja Salmi.

Akkreditoidu tapahtumaan tästä linkistä

Klo 9-10 Rekisteröityminen ja aamukahvi

Aamupäivä on täynnä inspiraatiota ja faktaa tekstiili- ja muotialan uudistumisesta ja tulevaisuudesta! Keynote-puhujamme katsovat laajasti koko alaa ja sen tulevaisuutta sekä herättelevät meitä tarttumaan kiinni alan muutostekijöihin ja kasvun mahdollisuuksiin. Tilaisuuden juontaa Ronja Salmi.

(Aamupäivän sessio pidetään englanniksi.)

The State of Fashion report: The Global Fashion Industry Performance and the Trends Shaping the Industry’s future, Sara Kappelmark, Partner, McKinsey Stockholm

A sneak peek to the brand new State of Fashion report from McKinsey and Business of Fashion.

Reima – Going digital, going global, Elina Björklund, CEO, Reima

How we built the leading kids’ performance wear specialist brand, digitalized it and made it international.