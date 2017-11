Tela: Työeläkevarojen määrä nousi 2,3 miljardia vuoden kolmannella neljänneksellä

Työeläkealan it-kulut jatkavat laskusuunnassa 16.6.2017 11:02 | Tiedote

Suomalaisten työeläkevakuuttajien tietotekniikkaan ja -järjestelmiin kohdistuvat kulut olivat viime vuonna yhteensä 220 miljoonaa euroa. Vuoteen 2015 verrattuna it-kulut laskivat lähes 16 miljoonalla eurolla (6,7 %). Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan kokoamasta selvityksestä, joka tehtiin nyt viidettä kertaa. Koko työeläkealan yhteinen tiedonkeruu mahdollistaa kattavan ja järjestelmällisen seurannan alan it-kuluista sekä niiden kehittymisestä. - Kustannustietoinen järjestelmäkehitys tuntuu tuottavan tulosta. It-kulut ovat olleet laskussa koko seurantajakson ajan. Viime vuoden it-kulut olivat lähes 20 % vähemmän kuin vuoden 2012 kulut, kertoo Telan kehityspäällikkö Mikael Kulikoff. Kustannusten lasku on ollut suurinta korvaustoiminnassa ja infrastruktuurikuluissa eli laitteissa, tietoliikenteessä ja käyttöpalveluissa. - Esimerkiksi korvaustoiminnan isot it-investoinnit ovat pääosin valmistuneet, ja käyttöpalveluissa on enenevissä määrin siirrytty pilvipalveluihin, mikä on las