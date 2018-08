Telakkakadun rakentaminen alkaa Punavuoressa

Helsinginniemen lounaiskärjessä sijaitseva punatiilinen Telakkaranta muuttuu lähivuosina satamatoimintojen alueesta asuin- ja työpaikka-alueeksi. Alueesta tulee osa kantakaupungin rantoja kiertävää reittiä. Pyöräilyn ja jalankulun yhteyksiä parannetaan ja pyöräilyn pääreittiä jatketaan katkeamattomana Bulevardilta Eiranrantaan asti ja siitä eteenpäin. Rakennustöiden vuoksi joudutaan nykyinen pyöräily- ja jalankulkuväylä sulkemaan väliltä Punavuorenkatu–Tehtaankatu, maanantaina 27.8.

Jätkäsaaren naapurissa olevan Telakkarannan pääkatu on Telakkakatu, ja sen liikenneyhteydet on suunniteltu osittain uudelleen. Telakkarannan läheisyyteen on tulossa kaksi raitiovaunupysäkkiä, yksi Telakanpuistikon kohdalle ja toinen alueen eteläpuolelle.

Rakennustyöt katkaisevat pyöräväylän ma 27.8.

Telakkakadun pyöräily- ja jalankulkuväylä suljetaan väliltä Punavuorenkatu–Tehtaankatu. Sulkemisen syynä on talonrakennustyömaan tilantarve sekä Telakkakadun katu-urakka, joka alkaa näillä näkymin syyskuussa. Jalankulku siirretään kadun toiselle puolelle ja pyöräilijät ajoradalle. Nopeus tullaan laskemaan 30 kilometriin tunnissa. Tämä järjestely alkaa maanantaina 27.8.2018 ja on voimassa toistaiseksi. Rakentaminen tehdään vaiheittain ja kestää pari vuotta.

Telakkaranta rakennetaan Jätkäsaaren naapuriin. Aiemmin pääosin yleisöltä suljettu alue avautuu kaupunkilaisten käyttöön, kun vanhat teollisuusrakennukset muuttuvat toimisto-, liike- ja kulttuuritiloiksi. Rannan laiturialueelle tulee rantapromenadi, jossa on kahviloita, ravintoloita ja historiallisia laivoja. Alueelle rakennetaan myös asuntoja, joista on lyhyt matka viereisten kaupunginosien palveluihin.

Kun uudistunut Telakkaranta saadaan valmiiksi, siellä on asuntoja noin 300 ihmiselle, erilaisia toimi-, liike- ja kulttuuritiloja sekä uusia ulkoilumahdollisuuksia. Telakkarannan muutostyöt perustuvat kansainväliseen arkkitehtuurikutsukilpailun syksyllä 2010. Helsingin kaupunki ja Skanska ovat suunnitelleet yhteistyössä alueen kehittämistä.