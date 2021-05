Telan vlogi: Voiko työeläkerahastojen tuottoja parantaa nostamalla riskitasoa?

Jaa

Voiko suomalaisten työeläkevakuuttajien sijoitustuottoja parantaa nostamalla sijoitusten riskitasoa ja mitä kaikkea se merkitsee? Uudessa Eläke is out there -videoblogissa Telan asiantuntijat Janne Pelkonen ja Kimmo Koivurinne jalkautuvat maastoon tutkimaan ja pohtimaan työeläkealan ajankohtaisia aiheita. Pilottijaksossa Pelkonen ja Koivurinne käsittelevät työeläkerahastojen tuottojen parantamisesta käytävää keskustelua kotimaassa ja maailmalla.

Pelkonen ja Koivurinne paneutuvat vlogissaan muun muassa vakavaraisuuslainsäädäntöön, jolla sijoitusten riskinottoa on säännelty. ”Työeläkevakuuttajien riskinottoa sijoittamisessa hillitään, sillä kaikki lähtee siitä, että työeläkkeissä on kysymys lakisääteisestä sosiaalivakuutuksesta. Eläkkeet on maksettava joka kuukausi 1,5 miljoonalle suomalaiselle”, pohjustaa analyytikko Koivurinne vlogissa. Vlogi on katsottavissa Telan YouTube-kanavalla. Millaiselle tuunaukselle tarvetta, kuka kantaa riskit? Riskinoton hillintä ja turvaavuuden periaate ovat myös Pelkosen mukaan eläkejärjestelmän ydintä: ”Turvaavuus on DNA-koodissa eläkerahastoissa sekä vakuutus- ja pankkisektorilla. Finanssikriisin jälkeen pääomavaatimuksia on monella sektorilla tiukennettu entisestään. Suomessa on se luksus, että yksityisen sektorin työeläkevakuuttajien vakavavaraisuuslainsäädännöstä päätetään kansallisesti”, kertoo yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö Pelkonen. Vlogin teemaa taustoittaa Koivurinteen blogaus, jossa hän kuvaa, miten sijoittamisen riskinottoa on Suomessa säännelty. Vakavaraisuuslainsäädäntöä on muokattu vuosien mittaan. Koivurinteen mukaan on hyvä käydä keskustelua siitä, mikä olisi sopivaa riskien kasvattamista ja miten työeläkesijoittajien riskinottokykyä voitaisiin tukea erilaisissa rahoitusmarkkinatilanteissa. Näin on toimittu kriisien aiheuttamissa markkinaromahduksissa, tosin väliaikaismuutosten kautta. ”Tuottojen parantamista on toki mahdollisuus pohtia työeläkealalla, kuten nyt on tehtykin selvitysten kautta”, kirjoittaa Koivurinne. Koivurinne muistuttaa, että riskinottoa on syytä tarkastella aina myös nykyisten ja tulevaisuuden eläkkeensaajien näkökulmasta. ”Järeimmät tekniset ratkaisut johtaisivat enemmän tai vähemmän maksuperusteiseen rahastointiin, missä voisi olla vaarana eläke-etuuksien ja rahastojen eriytyminen toisistaan. Jos isommat sijoitusriskit realisoituisivat, eläkkeensaajien etuuksia varten tarvittavien rahastojen määrä voisi jäädä liian pieneksi”, Koivurinne sanoo.

Katsoaksesi videon lähteestä youtu.be, anna hyväksyntä sivun yläosasta.Eläke is out there: Voiko työeläkerahastojen tuottoja parantaa nostamalla riskitasoa?

Avainsanat sijoitustoimintatyöeläkejärjestelmävakavaraisuussääntely

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa

Linkit