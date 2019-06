Telinekataja ostaa ABAB Sverige AB:n ja laajentaa Ruotsiin

Telinekataja Oy on Suomen johtava telinealan asiantuntija, joka on erikoistunut teline- ja sääsuojaratkaisujen sekä muiden tilapäisrakenteiden suunnitteluun, myyntiin, vuokraukseen ja asennustoimintaan. Vuonna 1965 perustettu yritys on toimialansa markkinajohtaja Suomessa ja suurin toimija Pohjois-Euroopassa. Telinekataja toimii myös Virossa ja Venäjällä. Telinekataja-konsernin palveluksessa on 260 henkilöä ja liikevaihto on 70 miljoonaa euroa.

ABAB Sverige Ab on vuonna 2009 perustettu telinealan palveluntarjoaja, joka toimittaa ja rakentaa asiakkailleen laadukkaat teline- ja sääsuojaratkaisut palveluineen. Perheyrityksellä on omat logistiikkakeskukset Tukholmassa ja Gävlessä. Yrityksen palveluksessa on 50 ammattilaista, ja sen liikevaihto oli vuonna 2018 noin 10 miljoonaa euroa.