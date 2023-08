Teollisuuden alan pk-yrityksille tarjolla mahdollisuus rekrytoida osaajia Unkarista

Tuulinen ja epävakainen sää hillinnyt sinilevien esiintymistä (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) 17.8.2023 13:02:44 EEST | Tiedote

Viikolla 33 sinilevää on havaittu hieman Kaskisten Österfjärdenillä sekä Luodonjärvellä. Tuulinen ja epävakainen sää on hillinnyt sinilevien massaesiintymien muodostumista, eikä kansalaisilta ole tullut tällä viikolla havaintoja sinileväesiintymistä. Järvien pintaveden lämpötilat ovat ajankohtaan nähden hieman keskimääräistä korkeammat, esimerkiksi Lappajärven pintalämpötila on noin 20 astetta.