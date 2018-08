Teollisuuden palkansaajat TP ry vaatii hallitusta lopettamaan työntekijöiden kyykyttämisen

Teollisuuden palkansaajat: Yleiskorotukset ovat toimiva väline 24.5.2017 09:02 | Tiedote

Viime päivinä moni työnantajan edustaja on ilmoittanut yleiskorotusten olevan vanhanaikaisia ja esittänyt niistä luopumista. Jokaisen palkansaajan ostovoiman turvaavat yleiskorotukset kuuluvat orastavan inflaation ja talouskasvun oloihin. On myös oikeudenmukaista, että palkansaajat saavat osansa tuottavuuden kasvusta. Se on yksi keino hillitä tuloerojen hallitsematonta kasvua.