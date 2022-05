Teollisuuden suurtapahtuma esittelee pohjoisen vahvaa osaamista

Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtumassa paikalla on yli 330 näytteilleasettajaa. Ouluhallissa pääsee tutustumaan alan uusimpiin lanseerauksiin lähietäisyydeltä sekä käsittelemään etenkin pohjoisen teollisuuden tulevaisuuden polttavimpia kysymyksiä. Pohjois-Suomessa on paljon potentiaalia teollisuudenalan kasvuun ja kehitykseen, ja Pohjoinen Teollisuus on tästä kattava läpileikkaus.

Yhdessä kohti kasvua

Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtumassa on mukana BusinessOulu. Ensimmäisenä messupäivänä keskiviikkona 18.5. järjestetään B2B matchmaking -verkostoitumismahdollisuus, joka toteutetaan BusinessOulun kanssa toteutetun sähköisen työkalun avulla. Torstaina 19.5. BusinessOulun JobCorner jalkautuu Pohjoinen Teollisuus -messuille.

BusinessOulun johtaja Juha Ala-Mursula toteaa, että teollisuudenalan yrityksillä on pohjoisessa hyvä kasvualusta. “Oulussa tehdään merkittävää metalli- ja terästutkimusta, ja Pohjois-Suomen toimijat rakentavat rautaisen ja teräksisen selkärangan lukuisille toimialoille koko Suomeen. Lisäksi Pohjois-Suomessa on vahvasti kehittyvää elintarvike-, ICT- ja rakennusteollisuutta. Teollisuudenalat ovat hyvässä kasvussa ja synnyttävät kestävästi, uudistuvalla energialla uusia työpaikkoja, mikä taas lisää yleistä hyvinvointia.”

Messuilla on ainutlaatuinen tilaisuus paitsi verkostoitua, myös luoda pohjaa oman yrityksen uusille tuulille – esimerkiksi yhdessä ideoiden. Kahden vuoden poikkeusajan jälkeen on aika tuulettaa ajatuksia. “Uskon, että messujen kaltaisissa yhteisissä tapaamisissa parviälystä voidaan saada paljon irti. Ideoita voidaan hioa yhdessä, jolloin syntyy paljon uutta!”, Ala-Mursula kehuu.

Oulusta näkyvyyttä koko Pohjois-Suomeen

Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtuman myötä Ouluun kerääntyy iso joukko alan kärkinimiä sekä uusia lupauksia. Teollisuuden alan osaamisen ja toiminnan kehittäminen ovat avain paitsi pohjoisen, myös koko Suomen teollisuuden elinvoiman kasvattamiseen – aina ulkomaille asti. ”On hienoa, että pohjoisen merkittävin teollisuustapahtuma on taas Oulussa. Pohjoisessa on eri teollisuuden aloilla huippuluokan toimijoita, jotka tuottavat ratkaisuja koko Suomen ja maailman hyväksi”, toteaa Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala.

Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtumaan odotetaan tuhansia kävijöitä, mikä vilkastuttaa Oulun kaupunkia entisestään. Laajala toivottaakin kaikki tapahtumavieraat tervetulleiksi. “Oulu on tapahtumakaupunki ja Pohjoinen Teollisuus rikastuttaa kaupungin elämää. Tervetuloa Ouluun, pohjoisen kasvukeskukseen ja vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkiin.”

Näytteilleasettajien lisäksi tapahtumassa kuullaan runsaasti ajankohtaisia puheenvuoroja esimerkiksi teollisuuden energiaratkaisuista, suurhankkeista ja vedyn mahdollisuuksista teollisuudessa. Puhujina loistavat mm. Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä, Oulun kauppakamarin varatoimitusjohtaja Esa Pellikainen, Hycamite TCD Technologies Oy:n perustaja Matti Malkamäki, Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela ja SSAB Euroopan kunnossapitojohtaja Pekka Paganus. Tiukassa paneelikeskustelussa käsitellään aihetta Miten turvaamme osaajien saatavuuden pohjoisessa? Lisäksi puheenvuorot käsittelevät monipuolisesti suomalaista kaivosteollisuutta ja kunnossapidon tulevaisuutta, unohtamatta ajankohtaisia kestävän kehityksen esityksiä. Ohjelmakokonaisuuteen voi tutustua osoitteessa www.pohjoinenteollisuus.fi, samassa osoitteessa messuvieraat voivat rekisteröityä tapahtumaan maksuttomasti.www.pote.fi