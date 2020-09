Teollisuus- ja vientiyritysten näkymät ovat synkät

Hämeen kauppakamarin alueen yritykset arvioivat henkilöstömäärän vähenevän lähikuukausien aikana. Tieto selviää kauppakamareiden uusimmasta koronakyselystä. ”Työttömyys ja lomautukset ovat alueellamme lisääntyneet ja niiden arvioidaan vielä lisääntyvän seuraavan kahden kuukauden aikana. Erityisesti teollisuusyrityksissä tilanne on huono. Yritykset eivät usko hallituksen toimenpiteisiin työllisyyttä ja kilpailukykyä edistävissä ratkaisuissa. Hallituksen pitäisi nyt erityisesti kiinnittää huomiota yritys- ja työllisyystilanteen kohentamiseen”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Hämeessä vastanneista yrityksistä 52 prosenttia arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan tai kasvavan seuraavan kahden kuukauden aikana, kun edellisessä kesäkuussa tehdyssä kyselyssä osuus oli 55 prosenttia. Yrityksistä 46 prosenttia kertoo henkilöstömäärän vähentyneen koronavirusepidemia aikana.

”Erityisesti vientiyritykset odottavat hallitukselta nopeita ratkaisuja liikematkarajoitusten purkamiseksi. Suomesta lähtiessä ja takaisin palatessa pitäisi nopeasti saada käyttöön koronan pikatestit. Lisäksi olisi hyvä, että vientiyritysten työntekijöiden negatiivinen testitulos vapauttaisi karanteenista”, Eerikäinen korostaa.

Hämäläisyrityksistä 78 prosenttia ei usko, että hallitus pystyy tekemään tarpeellisia työllisyyttä ja kilpailukykyä edistäviä ratkaisuja Suomen talouden kääntämiseksi parempaan suuntaan. ”Yrityksiä auttaisi eniten työn verotuksen sekä arvonlisäveron alentaminen”, kertoo Eerikäinen.

Hämeessä yritysten konkurssiriski on 23 prosenttia eli lähes sama kuin kesäkuussa, jolloin osuus oli 24 prosenttia. Vastanneista yrityksistä jopa 90 prosenttia kertoo koronaviruksen vaikuttaneen tai vaikuttavan edelleen yritystoimintaan. Lisäksi 76 prosenttia sanoo koronavirusepidemian vaikuttaneen liikevaihtoon negatiivisesti ja seuraavan kahden kuukauden aikana vain 32 prosenttia arvioi liikevaihtonsa pysyvän ennallaan tai kasvavan.

Koronakevät on muuttanut suomalaisten työyhteisöjen toimintaa, ja työntekijät huolehtivat entistä vastuullisemmin sekä omasta että läheistensä turvallisuudesta. ”Kesän jälkeen on positiivista, että yrityksissä on asteittain palattu työpaikoille. On toivottavaa, että varotoimenpiteillä vältetään uuden korona-aallon yltyminen”, Eerikäinen toivoo.

Kauppakamarien kysely tehtiin 2.9.2020. Kyselyyn vastasi 3145 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16.-17.3., 30.3., 21.4., 4.5., 18.5., 1.6. ja 23.6. Hämeen kauppakamarin alueella vastanneita yrityksiä oli 171 ja vastanneista noin 80 prosenttia on alle 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä, joiden liikevaihto on alle 10 miljoonaa euroa.