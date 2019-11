Teollisuusliiton arvio tulotason alentamisesta vahvasti liioiteltu; Metsäteollisuus ry tavoittelee kilpailukyvyn parantamista vastuullisesti

Teollisuusliitto lopetti mekaanisen metsäteollisuuden työehtoneuvottelut ennen sopimuskauden päättymistä 22.11.2019 14:39:42 EET | Tiedote

Teollisuusliitto ry on ilmoittanut päättävänsä neuvottelut Metsäteollisuus ry:n kanssa mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimuksesta. Neuvottelut päättyvät yli viikko ennen sopimuskauden päättymistä ja kesken osapuolten yhdessä aikatauluttamaa neuvotteluprosessia. Menettely on poikkeuksellinen ja kertoo siitä, että työntekijäpuoli ei aidosti ja yhteistyössä tavoitellut sopimusta. Teollisuusliitto ilmoittaa pääasialliseksi syyksi neuvottelujen lopettamiselle sen, ettei sen vaatimuksessa työajan lyhentämisestä ole edetty. Metsäteollisuus ry pitää sopimusjärjestelmän kannalta valitettavana sitä, että ammattiliitto on pitänyt neuvottelujen kynnyskysymyksenä yhdessä sovittujen työehtojen purkamista. – Kilpailukykysopimuksen työtunnit ovat työehtosopimuksessa säännöllistä työaikaa, ja ne on vasta muutama vuosi sitten yhdessä sovittu kilpailukyvyn turvaamiseksi. Niiden merkitys on alalla erityisen huomattava, Metsäteollisuus ry:n työmarkkinapäällikkö Mikko Lehtonen sanoo. Metsäteollisuus r