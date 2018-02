Teollisuusliiton poliittinen lakko iskee mekaaniseen metsäteollisuuteen – viennin arvo melkein kymmenen miljoonaa euroa päivässä

Teollisuusliitto ry aloitti mekaanisessa metsäteollisuudessa sekä puusepänteollisuudessa poliittisen lakon perjantaina 2. helmikuuta klo 06.00. Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n lakko puolestaan pysäyttää viennin. Mittavat taloudelliset vahingot aiheuttava eduskuntaa vastaan suunnattu lakko kestää vuorokauden.

Yhden työpäivän viennin arvo lakon kohteeksi joutuneessa mekaanisessa metsäteollisuudessa on 9,2 miljoonaa euroa. Lukuun sisältyy puusepänteollisuus.

Mekaaninen metsäteollisuus työllistää noin 10 000 työntekijää, jotka työskentelevät muun muassa sahoilla ja vanerin tuotannossa. Pelkästään sahatavaran viennin arvo on noin 1,7 miljardia euroa vuodessa. Myös puusepänteollisuudessa työskentelee noin 10 000 työntekijää.

Teollisuusliiton lakot liittyvät keskusjärjestö SAK:n järjestämään mielenilmaukseen eduskunnan hyväksymää työttömyysturvan aktiivimallia vastaan.

”Yritykset joutuvat mielenilmauksen sijaiskärsijöiksi. Sen todellinen kohde on poliittiset päättäjät, mutta laskun maksavat työllistävät yritykset. Lakot aiheuttavat merkittävän loven teollisuuden vientituloihin”, sanoo Metsäteollisuus ry:n pääekonomisti Maarit Lindström.

Satamien sulkeminen pysäyttää metsäteollisuuden viennin

Metsäteollisuus oli vuonna 2016 Suomen suurin tavaraviejä, joten Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n päätös viennin pysäyttämisestä perjantaina iskee koko alaan.

”Poliittisten lakkojen mittakaava on täysin ylimitoitettu. Satamien sulkeminen kohdistuu erityisesti metsäteollisuuteen, sillä alan tuotteista 70–90 prosenttia menee vientiin. Noin 90 prosenttia tuotteista kuljetetaan meritse”, Lindström toteaa.

Metsäteollisuus kärsi eniten vuoden 2015 poliittisesta lakosta

Edellinen poliittinen lakko maan hallitusta vastaan järjestettiin 18.9.2015, jolloin siihen osallistui myös Paperiliitto ry. Silloin kaikista toimialoista eniten kärsi metsäteollisuus. Lakko aiheutti arviolta 42 miljoonan euron menetykset.

”Suomen maine luotettavana kauppakumppanina saa jälleen ison kolhun. Lakot ohjaavat tilauksia eri maissa toimiville kilpailijoille, ja yritykset menettävät pysyvästi osan asiakkaistaan. Vakava mainehaitta tulee ottaa huomioon lakkojen vaikutuksia arvioitaessa”, Lindström muistuttaa.

Tällä kertaa Paperiliitto toimii vastuullisesti ja sen jäsenet ovat normaalisti töissä. AKT:n lakko voi kuitenkin aiheuttaa häiriöitä paperintuotannossa.

Metsäteollisuus ry arvioi lakon tarkempia kokonaisvaikutuksia sen päättymisen jälkeen. Lakkopäivän aikana päivitykset tilanteesta julkaistaan Metsäteollisuus ry:n verkkosivuilla.

Lisätiedot: johtaja, pääekonomisti Maarit Lindström, Metsäteollisuus ry, puh. 040 531 8262

Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti noin 140 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber.

The forest industry directly and indirectly employs approximately 140,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society.

Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.

