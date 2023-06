Teosto-voittaja Tapio Lappalaisen jo kuusi vuotta sitten tilattu teos E-Xtensions 1 saa vihdoin kantaesityksensä Haapavesi Folkissa

Tapio Lappalaisen mukaan E-Xtensions 1:n lähtökohtana oli laajentaa pianon akustista sointiväripalettia elektronisesti ja kirjoittaa mukaan musiikkiteknologille stemma, joka on samankaltainen kuin perinteisille muusikoille kirjoitetut stemmat, mutta jossa pianon ominaissointia monipuolistetaan teknologian mahdollistamin keinoin. Teoksen kaikki elektroniset äänet ovat pianolla tuotettuja, mutta niitä on transponoitu, käännetty, nopeutettu, venytetty ja muokattu erilaisilla kaiuilla, jotta niillä olisi orgaaninen yhteys akustisen pianon sointiin.

– Tavoitteenani oli luoda teknologian avulla pianon ja elektroniikan muodostama ”hybridisoitin”, jossa pianosta sämplätyillä äänillä laajennetaan pianon äänimaailmaa ”Augmented reality” -hengessä sekä samalla voidaan toteuttaa kamarimusiikkia yhdessä pianistin ja musiikkiteknologin kanssa, Tapio Lappalainen avaa sävellyksen ideaa.

E-Xtensions 1:n tilasi pianotaiteilija Johanna Tilus jo vuonna 2017, ja sitä ovat rahoittaneet Madetoja-säätiö sekä Suomen Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahasto. Teoksen valmistuminen on ottanut aikansa, ja Tilus iloitsee kuusi vuotta sitten tilaamaansa teoksen tullessa vihdoin julki.

– Kantaesitys on viivästynyt muun muassa vanhempainvapaideni vuoksi, mutta joskus hyviä asioita kannattaa odottaa! Teoksessa on vaihtelevia sävyjä ja tekstuureja, ja sitä on haastava mutta hauska soittaa pianolla. Pääsen käyttämään myös perinteisistä poikkeavia soittotapoja, kuten glissandoja flyygelin sisältä, rajuja kyynärvarsiklustereita ja preparoituja ääniä. On mukavaa päästä soittamaan kantaesitys juuri Haapavedellä, sillä Folkeilla on aivan erityislaatuinen tunnelma ja yleisö!

Toukokuussa 2023 Teosto-palkittu säveltäjä ja musiikkiteknologi Tapio Lappalainen on opiskellut Oulun konservatoriossa, Mozarteum yliopistossa, Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa sekä Stanford-yliopiston CCRMA-instituutissa ja Berkeley-yliopiston CNMAT-instituutissa. Vuodesta 2005 lähtien Lappalainen on toiminut opettajana Jokilaaksojen musiikkiopistossa opettaen musiikin hahmotustaitoja, säveltapailua, teoriaa, sävellystä, sovitusta ja musiikkiteknologiaa. Lappalaisen teoksia on aiemmin kuultu festivaaleilla ympäri Eurooppaa. Esittäjinä ovat olleet muun muassa Mozarteum Orchester Salzburg, Oulu Sinfonia ja Tampere Filharmonia.

Johanna Tilus on haapavetislähtöinen pianisti ja cembalisti, joka on opiskellut musiikkia Sibelius-Akatemiassa sekä täydentänyt opintojaan Pariisissa ja Tokiossa. Keväällä 2023 Tilus valmistui muusikoksi Ammattikorkeakoulu Novian barokkimuusikon koulutusohjelmasta. Johanna toimii pianonsoiton opettajana ja säestäjänä Ylivieskan seudun musiikkiopistossa.

Yli 30 vuotta monipuolisella musiikkitarjonnallaan hämmästyttänyt Haapavesi Folk -festivaali järjestetään tänä vuonna 29.6. – 1.7. Vanha kohtaa uuden -kamarikonsertissa kuullaan Tapio Lappalaisen E-Xtensions 1:n lisäksi kantaesityksinä muun muassa Janne Jääskelän viuluduo ja Onni Toikan niin ikään kahdelle viululle säveltämä teos. Uuden musiikin käsikynkässä kuullaan myös mm. barokin ajan sooloteoksia ja sulosäveliä romantiikan ajalta sekä Kaija Saariahon tunnettu viuluteos Nocturne for solo violin viulisti Emilia Lappalaisen tulkintana.

Konsertin esiintyjät ovat tuttuja kasvoja Haapaveden kamariorkesterin riveistä. Mukana on myös osallistava teos, jota varten yleisön kannattaa varata takataskuunsa tyhjä pullo ja jotain rapisevaa. Yllätyksiä on luvassa!

Vanha kohtaa uuden -kamarikonsertti Haapaveden kirkossa 1.7. klo 18.00

Liput kirkon ovelta: 15 €

Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi

5 € alennus 3 PV rannekkeen haltijoille

Konsertin ohjelma:

J. Jääskelä

Viisi miniatyyriä luonnosta (2016) Omistettu Olli Hirvikankaalle

Kipristelyä

Death race

Kärppä vai lumikko

Autumn leaves, winter flakes

Kesä saapuu

Janne Jääskelä, viulu

Giovanni Picchi (n.1572-1643)

Pass’ e mezzo

Johanna Tilus, cembalo

O. Toikka

Kolme miniatyyriä (kantaesitys)

I. Ootsää tosissas (äijäfrendi)

II. Sukulainen

III. Yolo

Onni Toikka, viulu, Janne Jääskelä, viulu, Heikki Vilpponen, alttoviulu, Tatu Ahola, sello

Domenico Gabrielli (1651?-1690)

Ricercar no. 7

Tatu Ahola, sello

J. Jääskelä

Eerikin laulu (2020, kantaesitys)

Janne Jääskelä, viulu

Onni Toikka, viulu

O. Toikka

Salakavala valo (kantaesitys)

Onni Toikka, viulu, Janne Jääskelä, viulu

Louis Couperin (1626-1661)

Prélude à l’imitation de Mr Froberger

Johanna Tilus, cembalo

K. Saariaho

Nocturne for solo violin (1994)

Emilia Lappalainen, viulu

F. Mendelssohn

Jousikvartetto Es-duuri, Andante espressivo (1829)

Janne Jääskelä, viulu, Onni Toikka, viulu, Heikki Vilpponen, alttoviulu, Tatu Ahola, sello

T. Lappalainen

E-Xtensions 1 (kantaesitys)

Johanna Tilus, piano, Tapio Lappalainen, live-elektroniikka, Janne Jääskelä, viulu, Onni Toikka, viulu, Heikki Vilpponen, alttoviulu, Tatu Ahola, sello