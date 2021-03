Teoston Jani Jalonen musiikki-startup Family in Musicin kaupalliseksi johtajaksi

Myös yhtiön advisory board laajenee: uusiksi jäseniksi Nelonen Median musiikkijohtaja Mikko Koivusipilä, musiikkineuvos Gugi Kokljuchkin ja Aalto-yliopiston työelämäprofessori Lauri Järvilehto.

Jani Jalonen​ on nimitetty musiikki-startup ​Family in Musicin​ kaupalliseksi johtajaksi. Jalosella on yli 20 vuoden kokemus musiikkialalta, teknologiayrityksistä ja tekijänoikeusjärjestöistä. Viimeksi Jalonen on toiminut ​Genelecin​ markkinointijohtajana ja ​Teoston​ asiakkuusjohtajana.



Family in Music on palvelu, joka yhdistää ja verkottaa luovien alojen toimijoita sekä tarjoaa työkaluja itsenäisten artistien ja laulunkirjoittajien menestyksen tukemiseen ja mahdollistamiseen. Palvelun ensimmäinen versio lanseerataan Suomessa toukokuun aikana. Yritys valittiin joulukuussa ​Business Finlandin​ kasvumoottorikilpailutuksen voittajaksi ensimmäisenä luovien alojen yrityksenä Suomessa.



Kuluneen vuoden aikana yritys on rekrytoinut voimakkaasti ja tarjonnut uusia työpaikkoja koronasta kärsivälle musiikkialalle. Tällä hetkellä kasvuyhtiössä työskentelee 30 henkeä. Jalosta houkuttelivat uudessa yhtiössä luovien tekijöiden ansaintamahdollisuuksia parantavat innovaatiot.



“Olen innoissani, että voin hyödyntää laajaa osaamistani musiikkibisneksestä ja teknologia-alalta Family in Musicin tarinan rakentamisessa. Musiikin luomisen ja jakelun resurssit ovat demokratisoituneet. Kuka tahansa voi tehdä musiikkia laadukkaasti ja saada sen globaalisti jaeltua. Markkinoilla ei kuitenkaan ole aikaisemmin ollut tarjolla palvelua, joka kytkee käytännössä koko oman uran hallinnointiin ja verkostoitumiseen liittyvät osa-alueet yhteen ja yhdelle alustalle. Family in Musicilla on ainutlaatuinen mahdollisuus tarjota tällaista palvelua ja yhdistää tekijöitä. Palvelu on yhtä relevantti niin tekijöille kuin artisteillekin, koska erityisesti musiikin tekijät on usein unohdettu palveluissa”, Jalonen kertoo.



Yhtiön neuvonantajiksi joukko musiikki- ja peliteollisuuden arvostettuja ammattilaisia



Samaan aikaan yhtiö on satsannut myös nimekkään advisory boardin rakentamiseen. Yhtiön neuvonantajiksi on lupautunut joukko musiikki- ja peliteollisuuden arvostettuja ammattilaisia, kuten Nelonen Median​ musiikkijohtaja ​Mikko Koivusipilä, ​musiikkineuvos ​Gugi Kokljuchkin ​ja Aalto-yliopiston professori ja pelialan konkari Lauri Järvilehto.



”Olen työskennellyt yli vuosikymmenen musiikki- ja kuluttajatutkimusten parissa. Family in Music on digitalisoimassa ja uudelleen muotoilemassa uusien artistien kehitysprosessia ja on mielenkiintoista, miten median puolelta opittua analysointia ja datan käyttöä voidaan hyödyntää artistikehityksen apuna", Mikko Koivusipilä kommentoi.



”Entisenä musiikin ammattituottajana olen seurannut musiikkialan digitalisaatiota mielenkiinnolla ja uskon, että pelialalla menestyksekkäästi toteutettuja liiketoimintamalleja voidaan tuoda myös musiikkialalle. Family in Musicin ydinpalveluja ovat myös luovien tekijöiden koulutus ja verkostoituminen, mitkä ovat tulevaisuuden tekijöiden menestyksen avaintekijöitä", toteaa nykyisin Aalto-yliopiston työelämäprofessorina työskentelevä Lauri Järvilehto.



Family in Music

Family in Music on kasvuyhtiö, jonka​ tavoitteena on luoda maailman johtava luovan talouden alusta. Palvelu kokoaa yhteen monipuolisen verkoston alan toimijoita ja mahdollistaa merkittävän kansainvälisen liiketoiminnan syntymisen verkoston jäsenille, kuten musiikintekijöille, artisteille, tuottajille sekä tekijänoikeuksia omistaville ja lisensoiville yrityksille. Tulevina vuosina palvelua laajennetaan audiovisuaalisille aloille ja muille luovien alojen asiantuntijapalveluille.

Verkkosivut:

www.familyinmusic.com