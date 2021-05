Teot pohjoisen puolesta puhututtivat Arinan hallintoa

Välikäytävään uutta elämää 5.5.2021 12:13:16 EEST | Tiedote

Original Sokos Hotel Arinan lokakuussa alkaneen peruskorjauksen ja uudistuksen ensimmäinen vaihe on nyt valmis. Tyhjänä ollut Rotuaarin ja Isokadun yhdistävä käytävä on saanut uuden käyttötarkoituksen. Tilaan on tehty hotellin kuntosali, lasten leikkitila sekä kaksi uutta Frans & Camille -ravintolan kabinettia. Hissi Kivisydämeen palvelee edelleen Rotuaarin puolelta.