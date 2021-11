Teppo Säkkinen Keskuskauppakamarin elinkeino- ja ilmastoasiantuntijaksi

Säkkinen on toiminut ministerien erityisavustajana eri hallituksissa vuosina 2018-2021. Elinkeinoministeri Mika Lintilän esikunnassa Säkkinen on vastannut energia- ja ilmastopolitiikasta. Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän erityisavustajana hän keskittyi luonnonvarapolitiikkaan.



Koulutukseltaan Säkkinen on yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on työskennellyt lisäksi eduskunta-avustajana, nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen johtotehtävissä ja kehitysyhteistyöjärjestöissä sekä toiminut useissa Suomen Keskustan luottamus- ja taustatehtävissä.

Säkkisen tuleviin tehtäviin Keskuskauppakamarissa kuuluu valmistelu ja vaikuttaminen muun muassa elinkeino-, ilmasto-, energia-, ympäristö- ja luonnonvara-asioissa.



”Ilmastopolitiikka on elinkeinopolitiikkaa. Vastuullisen liiketoiminnan kysymykset ovat vaikuttamisemme ja tarjoamiemme ratkaisujen keskiössä yhä enemmän. Olen iloinen siitä, että Teppo Säkkinen liittyy asiantuntevaan, osaavaan ja tuotteliaaseen vaikuttamisen ja kilpailukyvyn asiantuntijatiimiimme”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

”Vihreä siirtymä on kestävän kasvun ajuri. Uskon, että suuret ilmastoon ja kestävyyteen liittyvät haasteet voidaan ratkaista yrityksissä. Samalla ne on käännettävä investoinneiksi ja työksi Suomessa. On innostavaa päästä työskentelemään näiden teemojen parissa Keskuskauppakamarissa,” Säkkinen sanoo.

Säkkinen aloittaa tehtävässään karenssiajan päätyttyä 1.3.2022. Hän on jäänyt pois erityisavustajan tehtävistä 29.11. alkaen.

Lisätietoja:

Keskustakauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, 0400 505 269

Teppo Säkkinen, 050 516 2868