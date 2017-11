Terapeuttitehdas tekee kantelun EU-komissiolle Valviran psykoterapeuttikoulutuksen käsittelystä

Suomen suurin yksityinen psykoterapeuttien kouluttaja, Helsingin Psykoterapiainstituutti, HPI, tekee Valviran toiminnasta kantelun EU-komissioon. HPI on tullut tunnetuksi Suomen Kuvalehden jutuissa ”Terapeuttitehtaana”, koska HPI:n koulutusprosessi on tunnustetusti tehokas ja HPI:stä on aiemmin valmistunut jo yli 300 Valviran tunnustamaa psykoterapeuttia.

Kantelun perusteet

Valvira on kieltäytynyt rekisteröimästä psykoterapeutteja, jotka ovat suorittaneet koulutuksensa Suomessa englantilaisen yliopiston alaisuudessa. Samalla se on vakavasti rikkonut suomalaisten opiskelijoiden oikeusturvaa odottamattomilla ja säädösten vastaisilla tulkinnoillaan.

Vuodesta 2013 HPI on kouluttanut psykoterapeutteja englantilaisen UWE Bristol yliopiston valvonnassa. Valvira ilmoitti HPI:lle jo ennen koulutuksen alkua, että koulutuksia ei erotella yliopistojen kotipaikan perusteella. Koulutuksen aloituksen jälkeen Valvira on rikkonut kirjallisesti antamansa lupauksen toistuvasti.

Valvira tenttasi opiskelijoita puhelimitse koulutuksesta

YLE-MOT:n 27.10. jakaman tiedon mukaan (Linkkiluettelo kohta 1: Ylen artikkeli 27.10.2017) Valvira on tehnyt HPI:sta tutkintapyynnön. Valvira on kieltäytynyt ilmoittamasta tutkintapyynnön syytä HPI:lle, mutta MOT:n kautta jaetun tiedon mukaan kyse on HPI:n koulutuksen sisällöstä.

Tutkintapyyntö perustunee puhelimitse viidelle opiskelijalle tehtyyn pikatutkintaan, josta Valviran jakaman muistion mukaan on päätelty, että HPI:n koulutuksen toteutus poikkeaisi Valviralle ilmoitetusta sisällöstä. – Puhelinkuulustelun tyyli oli törkeä, yksi opiskelijoista toteaa.

– Valvira on epäasiallisesti käyttänyt kilpailijaltamme, Oulun yliopistolta, tilattua lausuntoa arvioidessaan koulutuksemme sisältöä. Lisäksi mielestämme Valviran pedagogiikan asiantuntemus ei riitä koulutuksen laatuarviointiin, koulutusjohtaja John Pihlaja Helsingin Psykoterapiainstituutista toteaa.

– Yritimme turhaan lähes neljä vuotta saada Valviralta tarkennuksia, mitä meidän koulutukseltamme vaaditaan. Toisin sanoen viranomainen laiminlöi ohjausvelvollisuuttaan toistuvasti. (Linkkiluettelo kohta 2: Oikeusturva)

Miksi englantilainen yliopisto ei kelpaa Valviralle?

– Ulkomaisuus vaikuttaa tekosyyltä pitää tehokas kilpailija pois markkinoilta. Taustalla saattaa olla ammattiryhmäintressejä ja kulissien takaista lobbausta, rauhallinen Pihlaja arvelee. – Psykoterapeuteista on kasvava pula, ja kaikille valmistuville riittää varmasti töitä.



Pihlajan mukaan EU-komissio on puolueeton ja yllättävänkin nopea tapa tarttua englantilaisen yliopiston koulutusohjelmaan kohdistuneeseen Valviran mielivaltaan. Kantelussa asetelma on EU-komissio vastaan Suomen valtio, ja tällaisia juttuja komissio ei häviä.

Nyt 90 HPI:n opiskelijaa odottaa Valviran merkintää psykoterapeutiksi terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Tämä on edellytys pääsemiseksi Kela-korvauksen piiriin kuuluvaan asiakastyöhön.

– Olen maksanut kolmevuotisen koulutuksen lainarahalla, ja nyt olen odottanut jo puolitoista vuotta psykoterapeuttinimikettä. ­Olen menettänyt kymmeniä asiakkaita ja voin vain kuvitella, kuinka moni terapian tarpeessa oleva on jäänyt ilman apua. Minä roikun löysässä hirressä, nimettömänä esiintyvä opiskelija kertoo.

Helsingin Psykoterapiainstituutti

- Perustettu 2006, omistajat John ja Arja Pihlaja

- Pitkistä 1-3 vuoden koulutusohjelmista valmistunut yli 1500 opiskelijaa, joista yli 300 Valviran hyväksymää psykoterapeuttia yhteensä 17 eri ryhmästä ennen vuoden 2013 yliopistouudistusta.

- Vuodesta 2013 yliopistokoulutukset, joista ensimmäiset psykoterapian maisterin tutkinnon suorittaneet valmistuivat keväällä 2016

- Tyytyväiset opiskelijat: laadun perusteella ei yhtäkään koulutuksen keskeyttänyttä (kevät 2017)

- Sitoutuneet ja kiistatta pätevät kouluttajat

- Koulutuskumppani UWE Bristol (University of the West of England), psykologian oppiaine

Psykoterapeutit

- Psykoterapeutin koulutuksen puitteet on määritelty asetuksessa ja vastuu sisällöstä on osoitettu päteville yliopistoille.

- Psykoterapeutin ammattinimike on nimikesuojattu. Lain mukaan ammattinimikkeen käyttöoikeus seuraa automaattisesti asetuksen mukaisen koulutuksen suorittamisesta. Valviran tehtävänä on merkitä hakemuksesta hyväksyttävän koulutuksen suorittanut henkilö psykoterapeuttina terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki).

- Psykoterapeuttikoulutus on yliopistojen täydennyskoulutusta ja hinnat vaihtelevat

15.000 - 40.000 €. Taustakoulutuksena vaaditaan soveltuva tutkinto. Koulutukseen sisältyvät teoriaopinnot, työnohjauksessa suoritettu harjoittelu ja koulutuspsykoterapia.

- Psykoterapiakoulutussuuntauksista yleisimpiä ovat perheterapia, psykodynaaminen psykoterapia, psykoanalyyttinen terapia ja kognitiivinen psykoterapia sekä ratkaisukeskeinen psykoterapia.

- Ratkaisukeskeisen psykoterapeutin koulutusta Suomessa antavat Oulun ja Itä-Suomen yliopistot sekä UWE-HPI, josta on valmistunut edellisen asetuksen mukaisesti yli 300 Valviran tunnustamaa psykoterapeuttia.

Koulutusmonopoli ei palvele kansanterveyttä

- Huutava pula psykoterapeuteista niin julkisen järjestelmän viroissa kuin yksityisen terapian markkinoilla

- Kasvavan terapeuttipulan vuoksi kasvava määrä avuntarvitsijoista jää ilman pätevää terapiaa

- Masennus on yleisin sairauslomaan johtava diagnoosi: se on syynä kolmasosasta puoleen määrätyistä sairauslomista ja työkyvyttömyyden suurin syy on mielenterveysongelmat (Eläketurvakeskus, 2015)

- Lääkehoidolla paikataan vuorovaikutteisen, ihmislähtöisen terapian puuttumista, sairauslomat pitkittyvät ja uhkana on yhä useampi syrjäytyminen työkyvyttömyyseläkkeelle.

- Eläkepäätöstä tehtäessä 18–34-vuotiaiden yleisin diagnoosi oli mielenterveysongelmat (Eläketurvakeskus, 2015).

- Erityisesti nuorten syrjäytymiskehitys on katkaistavissa

- Kansanterveydellisesti ja -taloudellisesti täysin kestämätön yhtälö.

Lisätietoja antavat:

Varatuomari Mikko Pihlajamäki, 40 680 8888, mikko.pihlajamaki@businesslaw.fi

Koulutusjohtaja John Pihaja, 40 5678000, john.pihlaja@hpi.fi