Terassikaraoke on Hotelli Vantaan kesähitti

Original Sokos Hotel Vantaan yhteydessä toimiva Pub Hertas aloittaa ainutlaatuisen terassikaraoken. Lavalle voi nousta jo kello 13 alkaen viitenä lauantaina 27.6. alkaen.

Helteet ovat täyttäneet terassit myös Original Sokos Hotel Vantaan yhteydessä toimivassa Pub Hertaksessa. Lauantaista 27.6. alkaen Pub Hertaksen terassilla voi laulaa myös karaokea kello 13-19 jonka jälkeen karaoke jatkuu sisätiloissa. Terassikaraoke on toteutettu yhteistyössä Sinebrychoffin Koff-tuotemerkin kanssa.

”Hotelli Vantaa ravintoloineen ei tunnetusti jätä ketään kylmäksi. Karaoke on meillä aina mielessä, ja tänä kesänä päätimme tuoda sen sisätiloista terassille. Terassilla on myös helppo pitää turvaväleistä huolta. Toivotamme tervetulleeksi kaikki aikuiset naiset, levottomat Tuhkimot ja Lapin kesän rakastajat – meillä kaikki saavat äänensä kuuluville”, kertoo Pub Hertaksen ravintolapäällikkö Jarkko Miettinen.

”Elämme poikkeuskesää, ja festarit ja isot tapahtumat on pääosin peruttu tai siirretty. Siksi on otollinen aika kokeilla musiikkimaailmassa aktiivisesti viihtyvällä Koff -tuotemerkillämme jotain uutta. Pub Hertaksen terassi on erityisen sopiva paikka aloittaa karaokekiertueemme, koska sen sisätilat tunnetaan valmiiksi yhtenä pääkaupunkiseudun karaoke-mekkana. Taistelemme jatkossakin Koff -sloganin mukaisesti tylsyyttä vastaan, ja uusia ideoita karaoken tiimoilta nähtäneen tulevaisuudessa lisääkin”, kertoo Sinebrychoffin Customer Development Manager Mikko Meriläinen.