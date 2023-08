Terassilta töihin -kampanja kannustaa vähentämään juomista

Alkoholi on mukana monessa tilanteessa kesälomalla. Aurinkoisina päivinä istutaan terassilla, grillatessa ja saunoessa juodaan olutta, kesäjuhlissa kuluu kuohuviiniä. Moni käyttää kesällä alkoholia runsaasti enemmän kuin muulloin. Kun arki koittaa ja töihin pitäisi palata, juomisen vähentäminen ei välttämättä onnistukaan kitkatta. Tämä on havaittu Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ylläpitämän Päihdeneuvonnan auttavaan puhelimeen tulevissa yhteydenotoissa.

”Monen viikon tissuttelun jälkeen työmoodiin asettuminen ei tunnu onnistuvan, vaan soittaja kertoo edelleen juovansa päivittäin, vaikka haluaisi lopettaa”, sanoo Päihdeneuvonnan päällikkö Kaisa Åberg. ”Lomien päätteeksi neuvonnasta pyydetään tukea lopettamiseen ja kysellään ohjeita hoitoon hakeutumiseen”, Åberg kertoo.

Terassilta töihin -kampanjalla tarjotaan tukea niille, joilla lomalla juominen on ollut reippaampaa kuin muuten. Kampanjassa annetaan muun muassa vinkkejä alkoholin käytön vähentämiseen sekä kerrotaan Ottomitta-alkoholipäiväkirjasta, jonka avulla voi seurata omaa juomista.

”Tarkoituksenamme on muistuttaa alkoholia käyttäville, miten töihin paluuseen voi pikkuhiljaa valmistautua juomista vähentämällä”, Åberg kertoo.

Alkoholi vaikuttaa jaksamiseen ja työkykyyn. Alkoholin nauttiminen arkena voi näkyä työnteossa väsymyksenä, ylimääräisenä ahdistuksena, huolimattomuutena, virheinä, myöhästelyinä, sairauspoissaoloina ja pahimmillaan työtapaturmina.

”Monet vakavammat seuraukset ovat vältettävissä, jos liialliseen juomiseen havahdutaan riittävän ajoissa”, Åberg kertoo. ”Myös ammattiapua on saatavilla, jos vähentäminen tai lopettaminen omin voimin ei onnistu. Jos haluaa arvioida omaa tilannettaan ja pohtia vaihtoehtojaan, Päihdeneuvonnan ammattilaiset vastaavat numerossa 0800 900 45 ympäri vuorokauden. Soittaminen on maksutonta eikä soittajan tarvitse kertoa nimeään”, Åberg vinkkaa.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Terassilta töihin -kampanja on aktiivisena sosiaalisessa mediassa viikolla 31 ja 32.

8 vinkkiä juomisen vähentämiseen

Juotko kesällä enemmän kuin muulloin? Kun arki alkaa, voi vähentäminen olla vaikeaa. Kokosimme 8 vinkkiä juomisen vähentämiseen. Näiden avulla saat selville, onko juominen sinulle ongelma, ja miten saavutat kohtuuden.



1. Selvitä, kuinka paljon juot

Seuraa omaa juomistasi pitämällä juomapäiväkirjaa joko paperilla tai sähköisesti. Voit käyttää esimerkiksi EHYT:in OttoMittaa, johon merkitset helposti juomasi alkoholiannokset. Lataa OttoMitta puhelimeen, niin se on aina saatavillasi. Päiväkirja konkretisoi juomisen määrän. Miltä näyttää?

OttoMitta: ottomitta.ehyt.fi

2. Mieti, minkä verran on ok juoda

Hyvä ohjenuora on kohtuukäytön rajat. Esimerkiksi miehelle yli 14 annosta viikossa ylittää kohtalaisen riskin rajan. Naiselle raja on 7 annosta. Jos sinulla on tarve vähentää, aseta juomiselle selkeät rajat ja laske, kuinka paljon vähennät. Pidä aluksi tipaton kuukausi, jotta huomaat, onko sinun vaikea olla ilman alkoholia. Jos on, voit miettiä, miksi se tuntuu vaikealta. Muistathan, että ammattiapua on saatavilla.

3. Tunnista, milloin ja miksi juot

Tunnista tilanteet, joissa juot liikaa. Voitko välttää näitä tilanteita? Kiinnitä huomiota myös tunteisiisi. Juotko tylsyyteen tai suruun? Ovatko tunteet myönteisiä vai kielteisiä? Entä juotko aina tiettyjen ihmisten kanssa? Mieti, mitä saavutat juomalla ja miten voisit saada samoja asioita ilman alkoholia.

4. Kerro muille, että vähennät

Keskustele lähipiirisi kanssa alkoholinkäytöstäsi. Kerro, että haluat vähentää ja pyydä, ettei lähipiirisi yllytä tai houkuttele sinua juomaan. Lähipiirin tuki auttaa pysymään päätöksessä, ja voit myös saada vertaistukea vähentämiseen.

5. Keksi jotain muuta juomisen tilalle

Mieti uusia tapoja rentoutua. Sovi tapaamisia paikkoihin, joissa ei tarjoilla alkoholia. Jos olet esimerkiksi juonut alkoholia työviikon päätteeksi, ota tilalle uusi tapa. Käy esimerkiksi kahvilla ystävän kanssa tai katso hyvä elokuva.

6. Opettele sanomaan ei

Valmistaudu kieltäytymään alkoholista. Voit miettiä etukäteen, miten torjut tarjoukset: ”Ei kiitos, olen vähentänyt juomistani”, ”Ei kiitos, nukun paremmin, jos en juo”, ”Ei kiitos, huomenna on pitkä päivä.”

7. Älä lannistu

Älä lannistu, jos tulee takapakkia. Muutos vie aikaa ja pienikin vähentäminen auttaa. Pyri selvittämään, miksi joit enemmän kuin halusit. Mieti, miten voit jatkossa välttää vastaavan tilanteen.

8. Päihdeneuvonta – Kun tarvitset tukea juomisen vähentämiseen tai lopettamiseen

Aina alkoholinkäytön vähentäminen ei onnistu yksin, koska alkoholi voi aiheuttaa vahvan riippuvuuden. Ammattiapua voi hakea esimerkiksi terveyskeskuksesta tai työterveydestä, josta sinut ohjataan tarvittaessa eteenpäin päihdepalveluihin. Jos haluat keskustella tilanteestasi, myös Päihdeneuvonnan ammattilaiset ovat apunasi numerossa 0800 900 45 ympäri vuorokauden. Soittaminen on maksutonta ja anonyymia.