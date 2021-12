Terawatt Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu tammikuussa 2022

Sähköiseen talotekniikkaan sekä sähköisenliikenteen latausinfran rakentamiseen erikoistuneen Terawatt Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu ja yhtiön hallitus on nimennyt uudeksi toimitusjohtajaksi Lasse Impiön, 34. Hän aloittaa tehtävässä vuoden 2022 alussa. Terawatin hallitus ja toimitusjohtaja Jussi Holma, 38 ovat hyvässä yhteisymmärryksessä sopineet, että Holma jättää toimitusjohtajan tehtävän kuluvan vuoden lopussa ja ottaa myöhemmin vastaan hallituksen puheenjohtajan tehtävän Hannes Kokolta, 40.

Lasse Impiö on työskennellyt yhtiön palveluksessa yli 11 vuoden ajan. Tällä hetkellä hän toimii Asunnot ja Toimitilat -palvelujen liiketoimintajohtajana.

”Olen hyvin kiitollinen jo kuljetusta opintomatkasta Terawatilla sekä tähän tehtävään valittaessa minua kohtaan osoitetusta luottamuksesta Hanneksen ja koko hallituksen puolelta. Terawatt on Jussin johdolla kasvanut laadustaan ja asiakastyytyväisyydestään tunnetuksi, luotettavaksi toimijaksi ja kumppaniksi. Näin johdetun yhtiön ruoriin on vuorollaan innostavaa tarttua ja haastaa itsensä sekä koko organisaation jatkuvan oppimisen sekä yhdessä onnistumisen tiellä kohti visiotamme: Halutuin kumppani ja liigamme paras joukkue. Meillä on nyt hyvä tilaisuus uudistua ja varmistaa, että kaikki tekemisemme suuntautuu parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaan laadukkaaseen palvelemiseen, hyvän yrityskulttuurin sekä kasvun ja kannattavuuden kehittymiseen. Arvostan suuresti, että Jussi jatkaa yhtiömme hallituksessa ja saamme edelleen hänen tukensa yhtiön eteenpäin viemiseksi.” Impiö lausuu.

Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Jussi Holma on toiminut tehtävässään yrityksen perustamisesta lähtien.

”Olen yrittäjänä saanut johtaa ja olla kehittämässä yhdessä Hanneksen sekä muiden kollegoideni kanssa tätä hienoa yhtiötä yli 17 vuoden ajan. Se on pitkä aika ja siihen mahtuu monenlaisia muistorikkaita vaiheita sekä hetkiä. Olen syvästi kiitollinen kaikille upeille ihmisille; työntekijöillemme, asiakkaillemme ja kaikille sidosryhmille, joiden kanssa olen saanut työskennellä menneiden vuosien aikana. Haikein, mutta hyvillä mielin etenen elämässäni seuraavaan vaiheeseen. Nyt on luonteva hetki toteuttaa toimitusjohtajan vaihdos. Olen ylpeä siitä, että näin voidaan yhtiössämme toimia. Terawatt saa Lassesta erinomaisen toimitusjohtajan. Lasse tuntee talon, ­sen ihmiset ja toimintatavat sekä asiakkaat ja toimialan. On ollut ilo nähdä vuosien aikana hänessä tapahtunut kasvu ja kunnianhimo. Lassella on tahto johdatella itseään seuraaville tasoille ja nyt tähän tehtävään.” Holma kertoo.

Hannes Kokko toimii tällä hetkellä Terawatilla tuotantojohtajana ja jatkaa edelleen yhtiön hallituksen jäsenenä.

”Haluan lämpimästi kiittää Jussia yhtiön eteen tekemästään työstään. Yhteistyömme jatkuu uusista rooleista käsin ja olen luottavaisin mielin, että näin voimme käynnistää uuden vaiheen yhtiömme tarinassa sekä tehdä samalla tilaa uudelle kasvulle. Lasse on huippu kaveri ja Terawatt saa hänestä erinomaisen veturin. Haluan osaltani olla varmistamassa, että Lasse ja yhtiömme menestyvät myös jatkossa.” Kokko toteaa.