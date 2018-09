Terhi Asumaniemen valokuvanäyttely ”On the Edge of Another World” avaa Kangasala-talon gallerian syksyn

Valokuvataiteilija Terhi Asumaniemi kuvaa teoksissaan suoluonnossa tapahtunutta ympäristön muutosta. Taiteilija kertoo näyttelystään taiteilijatapaamisessa la 15.9. klo 13. Näyttely on esillä Kangasala-talon galleriassa 12.9.–7.10.2018.

Tamperelaisen valokuvataiteilija Terhi Asumaniemi kuvaa näyttelynsä teoksissa suoluontoa. Suomen luonnossa avoin suomaisema on aikoinaan ollut yhtä merkittävä maisemaelementti kuin järvetkin.

– Suomalaisten vahva metsäsuhde rakentuu useista eri näkökulmista. Varhaisista ajoista lähtien metsät ja suot ovat tarjonneet toimeentulon, piilopaikan ja erämaan vapauden. Erilaisista tarpeista riippuen metsään ja suomaisemiin on menty hakemaan ja kokemaan niin aineellisia kuin henkisiäkin arvoja. Se miten katsomme metsämaisemaa on kulttuurisidonnaista ja riippuu katsojan omista elämänkokemuksista ja arvoista, taiteilija kertoo.

Teosten erilaiset maisemat haastavat katsojan pohtimaan maisemakäsityksiä ja -arvoja. Ympäristön muutoksesta tulee omakohtaisempi ja teokset muuntuvat erilaisiksi mielentiloiksi ja tajunnan maisemiksi.

Näyttelyn teoksissa maisemaa katsotaan luonnon läpi: valokuvat ovat uniikkeja vedoksia pohjustettuna puulle ja pinnan syyt kuultavat kaiken sen alta, mitä kamera on valottanut ja rajannut.

Asumaniemi on työstänyt On the Edge of Another World -sarjaa vuodesta 2010 alkaen. Hänen valokuvasarjojensa kantavana teemana on ympäristön muutosten kuvaaminen.

Terhi Asumaniemi (s. 1972) asuu ja työskentelee Tampereella. Hän opiskeli Hollannissa, jossa sijaitsevasta Willem de Kooning Academysta (BA) hän valmistui vuonna 1998. Vuonna 2012 hän valmistui taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta.

Asumaniemen valokuvia on viime vuosina ollut esillä yhteisnäyttelyissä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Asumanieni on Tampereen Taiteilijaseuran ja Valokuvataiteilijoiden liiton jäsen. Parhaillaan hän työskentelee myös Valokuvakeskus Nykyaika ry:n toiminnanjohtajana.

Terhi Asumaniemi: On the Edge of Another World Kangasala-talon galleriassa 12.9.–7.10.2018. Taiteilijatapaaminen la 15.9. klo 13. Vapaa pääsy.

Näyttelyn mediakuva ja CV

Teostiedot tiedostojen nimissä mainittava julkaistaessa.