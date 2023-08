Terhi Rannelan ajankohtainen Vaarallinen keli -novellikokoelma käsittelee väkivaltaa nuorten elämässä

Zen ei pidä tyttöystävänsä pukeutumistyylistä ja myös osoittaa sen. Jengi ryöstää puukolla uhaten Mikin kallisarvoiset lenkkarit. Eevi saa häirikköviestejä tuntemattomalta lähettäjältä. Riku herää maailmaan, jossa on syttynyt sota. Miksi Nuppu ei enää vastaa puhelimeen?

Mustanpuhuvia, todentuntuisia tarinoita väkivallasta. Onko rikokseton maailma utopiaa? Miten ihastuksessaan voisi tunnistaa vaaran merkit? Mistä löytää valonsäteitä pimeässä?

Väkivalta eri muodoissaan on läsnä nuorten elämässä monin tavoin: esimerkiksi Ukrainassa jatkuva sota näkyy uutisissa päivittäin, ja samalla huolta herättää myös otsikoissa toistuva katuväkivalta.

Myös lähisuhdeväkivalta koskettaa nuoria. Kirjailija Terhi Rannela törmäsi pari vuotta sitten Hollannissa asuessaan 17-vuotiaana kuolleen tytön muistolaattaan. Hänelle selvisi, että tytön oli surmannut tämän ex-poikaystävä. Surullinen tapaus toimi kimmokkeena Vaarallisen kelin novelleille.

Vaarallisen kelin keskiössä on kahden nuoren suhde, josta alkaa ilmetä huolestuttavia merkkejä lähipiirille. Samat henkilöt risteävät kokoelman novelleissa, joissa käsitellään myös muun muassa jengirikollisuutta ja somessa tapahtuvaa häirintää.

”Lähisuhdeväkivalta, tapahtuipa sitä nuorten tai aikuisten suhteessa, olipa tekijä mitä sukupuolta tahansa, on aihe, jota täytyy pitää pinnalla. Jopa 47 prosenttia yli 15-vuotiaista tytöistä ja naisista on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa, ja joka kolmannessa tapauksessa tekijä on nykyinen tai entinen kumppani”, Rannela kertoo Vaarallisen kelin päättävässä Tekijältä-luvussa.

Edellisen novellikokoelmansa Rannela julkaisi viime kesänä. Topelius-palkintoehdokkaaksikin noussut Yöuinti ja muita novelleja oli aiheeltaan ja sävyltään kevyempää luettavaa kuin pian ilmestyvä Vaarallinen keli. Hän kuvaa uutuutta vakavammaksi ja yhteiskunnallisemmaksi kirjallisuudeksi, jota tarvitaan yhtä lailla kevyemmän luettavan rinnalle.

Terhi Rannela (s. 1980) on monipuolinen kirjailija, joka kirjoittaa faktaa ja fiktiota niin nuorille kuin aikuisillekin. Hänen tuotantoonsa kuuluu yli 20 teosta, esimerkiksi historiallista fiktiota, nuortenproosaa, matkakertomuksia ja sanataideoppaita. Rannela on palkittu neljästi Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinnolla. Tänä keväänä julkaistiin hänen viimeisin aikuisten romaaninsa, Euroopan ensimmäisestä naiseläinlääkäristä Agnes Sjöbergistä kertova Niin kuin muutkin herrat (Karisto).

Vaarallinen keli ilmestyy 17.8.2023, ja se on saatavana myös sähkö- ja äänikirjana.

