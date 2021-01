Terrafame Oy:n akkukemikaalitehtaalle ympäristölupa (Pohjois-Suomi)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Terrafame Oy:n akkukemikaalitehtaalle. Luvan saajalle on myönnetty oikeus toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään nro 5/2021 myöntänyt Terrafame Oy:lle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan akkukemikaalitehtaan toimintaan. Tehtaassa tuotetaan nikkeli-, koboltti- ja ammoniumsulfaattia. Samalla on myönnetty ympäristölupa toimintaan liittyvälle ammoniakkiratapihalle ja ammoniakin varastoinnille. Lupa koskee myös toimintaan liittyvää uutta happitehdasta. Aluehallintovirasto on oikeuttanut Terrafame Oy:n aloittamaan ympäristöluparatkaisun mukaisen toiminnan lupamääräyksiä noudattaen muutoksenhausta huolimatta.

Aluehallintovirasto ei ole hyväksynyt akkukemikaalitehtaan prosessijätteiden sijoittamista hakemuksen mukaisesti toisen vaiheen liuotuskasoille. Jätejakeista bentoniittisakka ja käytetty aktiivihiili on määrätty toimitettavaksi varastoinnin jälkeen muualle käsiteltäväksi tai hyödynnettäväksi. Akkukemikaalitehtaan prosessissa muodostuvan rautasakan palauttaminen liotuskasoille metallien hyödyntämiseksi on sallittu määräajan, 31.7.2023 saakka. Luvan saaja on määrätty asettamaan 200 000 euron suuruinen vakuus asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi.

Ilmaan johdettavien päästöjen osalta keskeisten metallien päästöraja-arvoja on tiukennettu hakemuksessa esitetystä.

Toiminnasta aiheutuvaa melupäästöä on rajoitettu antamalla raja-arvo ympäristömelutasolle. Raja-arvon on alituttava tehdasalueen ympäristön asutuilla kiinteistöillä. Ympäristömelun mittauksessa otetaan huomioon myös nykyisen kaivostoiminnan aiheuttama melu. Uusien melulähteiden päästötaso on määrätty mitattavaksi.

Päätös on nähtävillä aluehallintovirastojen verkkosivuilla Lupa-Tietopalvelussa (ylupa.avi.fi). Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 26.2.2021 saakka.

Lisätietoja

Ympäristöylitarkastaja Mari Murtomaa-Hautala, puh. 0295 017 664