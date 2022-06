Terrafame Oy:n toiminnalle määräaikainen ympäristölupa

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 20.6.2022 antama päätös nro 87/2022 koskee nykyisen laajuista kaivos- ja metallien talteenottotoimintaa sekä sen olennaista muuttamista ja laajentamista. Päätös sallii lisätä malmin- ja sivukiven vuosilouhintaa sekä laajentaa avolouhosta, sivukivialuetta KL2 ja ensimmäisen ja toisen vaiheen liuotusalueita sekä jatkaa kipsisakka-altaan 2 käyttöä ja ottaa käyttöön uuden kipsisakka-altaan 3. Päätös koskee myös toimintaan liittyviä lukuisia aputoimintoja.

Vesitalouslupa on myönnetty louhosten kuivanapitoon ja suojapumppauksiin, toiminnan kannalta tarpeelliseen vesistöjen ja valuma-alueiden muuttamiseen sekä lampien hävittämiseen. Päätöksellä on lisäksi myönnetty vesitalouslupa aiemmin kaivostoiminnan seurauksena pilaantuneen Salminen -järven kuivattamiseen ja haitallisia aineita sisältävän lietteen poistoon sekä liuotusalueen laajennusta varten tehtävään järven osittaiseen täyttöön.

Määräykset pilaantumisen estämiseksi

Päätöksessä on annettu 208 lupamääräystä ympäristön pilaantumisen ja sen vaaran estämiseksi ja rajoittamiseksi sekä vesitaloushankkeiden toteuttamiseksi. Määräykset koskevat muun muassa vesistöihin ja ilmaan johdettavien päästöjen sekä meluhaittojen rajoittamista, tuotanto- ja jätealueiden rakenteita, jätteiden käsittelyä sekä toimintaan ja sen vaikutuksiin sekä alueiden sulkemisiin liittyviä selvityksiä.

Toiminta-alueen käsitellyt jätevedet on johdettava pääosin purkuputkella nykyiseen purkupaikkaan Nuasjärvessä. Lisäksi käsiteltyjä jätevesiä saa johtaa pienempiä määriä toiminta-alueelta lähivesiin, ns. vanhoille purkureiteille. Vesistöihin johdettavien käsiteltyjen jätevesien pitoisuusraja-arvoja on tiukennettu Nuasjärveen johdettavan sulfaattikuormituksen kuukausi- ja vuosikuormitusrajat ovat pysyneet nykyisellään, muilta osin kuormitusraja-arvoja on tiukennettu. Lähivesiin johdettavien vesien sulfaattikuormitusrajoja on jonkin verran nostettu.

Pitkään jatkuneen runsassateisen jakson vesienhallinnan helpottamiseksi ja ympäristöriskien pienentämiseksi on myönnetty mahdollisuus luvassa tarkemmin määrätyin edellytyksin nostaa Nuasjärveen johdettavaa sulfaattikuormitusta tilapäisesti syystäyskierron aikana. Samassa tilanteessa toiminta-alueelta lähivesiin Oulujoen vesistössä johdettava sulfaattikuormitus voidaan tilapäisesti kaksinkertaistaa.

Toiminnan melu- ja pölypäästöjen rajoittamiseksi on annettu useita määräyksiä. Määräyksien tavoitteena on vähentää etenkin kaivospiirin lähialueella näistä päästöistä aiheutuneita haittoja.

Tuotannon laajentaminen lisää muodostuvien jätteiden määrää ja nopeuttaa nykyisten jätealueiden täyttymistä ja uusien jätealueiden käyttöönottoa. Toiminnan sulkemiskustannukset on arvioitu uuden tiedon perusteella selvästi suuremmiksi kuin aiemmin. Määrätyn sulkemisvakuuden kokonaissumma on nykyisille toiminnoille 324 miljoonaa euroa. Lisäksi vakuutta on korotettava, kun uusi toisen vaiheen liuotusalue ja sivukiven jätealueen laajennusosa otetaan käyttöön.

Toiminnan ja päästöjen sekä niiden vaikutusten seuraamiseksi luvan saaja on määrätty tekemään kattavaa tarkkailua. Tarkkailussa on lisätty jatkuvatoimisen tarkkailun osuutta.

Luvan määräaikaisuus

Ympäristölupa on hakemuksesta poiketen määrätty olemaan voimassa määräajan, vuoden 2030 maaliskuun loppuun saakka. Määräaikaisuuden perusteena on toimintaan liittyvät lukuisat epävarmuustekijät, joista merkittävimmät liittyvät jätealueiden sulkemisratkaisuihin ja koko toiminnan vesitaseen hallintaan.

Vahinkojen korvaaminen ja vahinkoa estävät toimenpidevelvoitteet

Terrafame Oy on määrätty maksamaan Jormaskylä-Korholanmäen ja Nuaskylän osakaskunnille kummallekin erikseen 5 720 euroa vuodessa korvausta vesiin johdettavista päästöistä aiheutuvan kalataloudellisen tuoton menetyksestä Nuasjärvessä. Yhtiö on lisäksi määrätty maksamaan kalatalousmaksua Lapin ELY-keskukselle 50 000 euroa ja Pohjois-Savon ELY-keskukselle 5 000 euroa vuodessa.

Toiminnan aloittaminen

Aluehallintovirasto on myöntänyt oikeuden lupapäätöksen mukaisen kaivos- ja metallien talteenottotoiminnan laajentamiseen ja muuttamiseen muutoksenhausta huolimatta. Lisäksi luvan saaja on oikeutettu ryhtymään tämän päätöksen tarkoittamiin vesilain mukaisiin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Tältä osin on määrätty asetettavaksi 15 miljoonan euron vakuus.

Päätös on nähtävänä lupaviranomaisen verkkosivuilla https://ylupa.avi.fi. Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta 27.7.2022 saakka.

