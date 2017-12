TerraWise Oy:n fuusio

TerraWise -konsernin seitsemän tytäryhtiötä sulautuvat yhdeksi. Panostukset liikevaihdon kasvaessa rekrytointiin ja henkilökunnan Urapolku -ohjelmaan.

Infrarakentamisen erikoisosaaja TerraWise Oy on kahden toimintavuotensa aikana saavuttanut 100 miljoonan euron pro forma -liikevaihdon ja työllistää 320 henkilöä. Tänä aikana ostetut seitsemän yritystä: Konevuori Oy, JJ Kaivin ja Kallio Oy, Kanta Kaivu Oy, Vihermali Oy, Ympäristörakennus Saarinen Oy, Kallionporaus Soininen Oy ja Cendigo Oy fuusioidaan TerraWise -konserniin 1.1.2018 alkaen.

TerraWise on toteuttanut määrätietoista kasvustrategiaansa niin yritysostoin, kuin orgaanisen kasvun kautta. Tavoiteltu perustaso yrityksen koossa on nyt saavutettu ja fuusio tässä vaiheessa on ajoitukseltaan erinomainen. Tästä eteenpäin kasvu jatkuu orgaanisesti ja tarkkaan harkituin yritysostoin.

”TerraWiseen liittyneet yritykset ovat jo tässä lyhyessä ajassa hitsautuneet mainiosti yhdessä toimivaksi organisaatioksi, josta voi olla todella ylpeä. Fuusio sinetöi muutokset ja on upeaa päästä toimimaan yhden ja saman nimen alla.”, toteaa Terrawisen toimitusjohtaja Juha Saapunki.

TerraWise työllistää 320 huippuammattilaista, mutta kasvun tueksi tarvitaan nopeasti vähintään 50 ammattilaista lisää. Paikkoja on vapaana niin tekijätasolla, kuin esimiehille ja toimihenkilöillekin. Niin uudet, kuin vanhat työntekijät voivat luoda itselleen uran TerraWisessa ja kehittyä yrityksen sisällä entistä paremmaksi osaajaksi. Tätä tukemassa on mm. mahdollisuus suorittaa maanrakennusalan ammattitutkinto TerraWisen Urapolku -ohjelmassa.