Terve Olo -messut laajenee

Kansainvälinen Navigate yhdistää alan osaajat 16.-17.5. Digitalisaatio, ympäristöasiat ja osaajatarpeet meriteollisuudessa 7.5.2018 11:43 | Tiedote

Navigate-messut, 16.-17.5., on kansainvälinen meriteollisuuden, varustamoiden ja merilogistiikan huippukohtaaminen. Joka toinen vuosi Turun Messukeskuksessa järjestettävä tapahtuma on aikaisempaa suurempi. Tapahtumassa on mukana noin 200 alan yritystä. Tapahtumaan on tulossa kansainvälisiä osallistujia, näytteilleasettajia ja toimittajia mm. Venäjältä, Kiinasta, Espanjasta, Virosta ja Ranskasta.