Terve sisäilma on jokaisen oikeus - SDP julkaisee sisäilmaohjelman

Suomessa huonosta sisäilmasta sairastuneita ja oireilevia on useita tuhansia. Vuosittain home- ja kosteusvaurioille altistuu jopa 800 000 ihmistä, joista 100 000-200 000 on lapsia ja nuoria. Joidenkin arvioiden mukaan mm. kolmasosassa kouluja ja päiväkoteja on sisäilmaongelmia. Korjausvelkaa arvioidaan olevan 5-8 mrd. euron edestä. Sairauskuluina sisäilmaongelmien arvioidaan maksavan jopa 1,6 mrd. euroa vuodessa, puhumattakaan sen inhimillisistä seurauksista.

- Sisäilmasta sairastunut on vaarassa pudota yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle. Työpaikan sisäilmasta sairastunut ei voi käydä töissä, mutta ei saa sairaseläkettä, koska hänen katsotaan olevan ”työpaikkakyvytön” ei työkyvytön. Moni on menettänyt terveytensä lisäksi myös hometaloksi paljastuneen kotinsa ja samalla omaisuutensa. Homealtistuminen ei sellaisenaan oikeuta edes sairauslomaan, koska kyseessä ei ole sairaus, vika tai vamma. Käypä hoito- suosituksen mukaan ei ole löydetty selvää yhteyttä ihmisten sairausoireiden ja sisäilman mikrobien välillä. Tämä siitä huolimatta, että on olemassa lukuisa joukko tutkimuksia, joissa on osoitettu selvä yhteys kosteusvaurioiden mikrobien ja erilaisten oireiden välillä, kansanedustaja, SDP:n sisäilmatyöryhmän puheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) ihmettelee. Valtaosa sisäilmaongelmiin liittyvistä oireista ovat lieviä ja niistä voidaan päästä eroon, kun tilanteeseen puututaan nopeasti ja olosuhteet saadaan kuntoon. Osa ihmisistä saa kuitenkin laaja-alaisia ja vaikeita, toimintakykyä merkittävästi haittaavia oireita. Näiden ihmisten hoitoa, kuntoutusta ja muuta sosiaaliturvaa on tarpeen parantaa. - On tärkeää, että korjaamme ja ennaltaehkäisemme sisäilmaongelmia ja huolehdimme heistä, jotka ovat sairastuneet tai oireilevat sisäilman huonon laadun takia, Eloranta painottaa. SDP:n sisäilmaohjelmassa ratkaisuina pidetään rakennusten sisäilmaongelmien korjaamista, sisäilmasairaiden hoitopolun ja sosiaaliturvan parantamista, sisäilmasairaissa kodeissa asuvien tukemista ja sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyä. SDP:n sisäilmaohjelma julkaistaan to 27.9. klo 17 eduskunnan Kansalaisinfossa, Arkadiankatu 3. Sisäilmaohjelma liitteenä.

