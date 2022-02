Terveellisen ja viihtyisän ympäristön vartijana

Kaakkois-Suomessa paljon luvanvaraisia toimijoita

Kaakkois-Suomessa on merkittävä sellu- ja paperiteollisuuskeskittymä. Tehtaiden yhteydessä on suuria energiantuotantoyksiköitä ja lisäksi alueella on puunjalostusteollisuutta palvelevaa kemianteollisuutta. Suurteollisuus on pääsääntöisesti sijoittunut Suomenlahden rannikolle sekä suurten vesistöjen, Kymijoen ja Saimaan rannoille. Kotkan ja Haminan satamissa on paljon kemikaali- ja polttoainevarastoja ja alueella on kaksi merkittävää toimivaa lentoasemaa.

Yhdyskuntien jätevesien käsittely on keskitetty Kymenlaaksossa suurille vesihuoltolaitoksille, Kouvolan Mäkikylään ja Kotkan Mussaloon. Kunnallinen jätehuoltokin on keskitetty, molemmissa maakunnissa toimivat maakunnalliset jätekeskukset.

Vähemmän päästöjä pinta- ja pohjavesiin, ilmaan ja maaperään

Kaakkois-Suomessa suurimpia ympäristöongelmia ovat olleet sisävesien ja rannikkoalueiden rehevöityminen, maaperän ja pohjavesien pilaantuminen sekä meluhaitat. Ympäristöongelmiin puututaan sekä ennakko- että jälkivalvonnan keinoin. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen valvonnan ohjenuorana on ympäristölainsäädäntö sekä viranomaisten luvat ja määräykset. Pilaantumisen ehkäisyn lisäksi kiertotalous ja hiilineutralius ovat keskeisiä ajankohtaisia teemoja valvonnassa. Näistä ja muista uusista lainsäädännön vaatimuksista sekä vaikkapa parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta (BAT) keskustellaan ja neuvotellaan valvontatoimien yhteydessä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen valvonnassa 243 laitosta

Ympäristöluvanvaraisia, ilmoituksenvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja valvotaan säännöllisin määräaikaistarkastuksin. Tarkastuskohteet ja -tiheys määritellään ympäristöriskien arvioinnin perusteella. Ympäristölupavelvollisia laitoksia on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen valvottavana yhteensä 243 kpl (tilanne tammikuussa 2022). Isojen teollisten toimijoiden lisäksi mukana on myös turvetuotantolaitoksia, eläinsuojia sekä kalankasvatusta.

Viime vuonna ympäristönsuojelulain mukaisia tarkastuskäyntejä kirjattiin 111, joista määräaikaistarkastuksia oli 87. Ympäristölupien valvonnassa hyödynnetään koronaepidemian aikana käyttöön otettuja uusia toimintatapoja määräaikaistarkastusten toteuttamisessa etä- ja läsnätarkastusten yhdistelmänä.

Tarkastuksissa käytiin läpi toimijan lupamääräysten toteutumista ja selvitettiin häiriötilanteita ja laitosten toimintaa koskevia valituksia. Lisäksi toiminnanharjoittajia tiedotettiin ajankohtaisista lainsäädännön ja hallinnon asioista.

Häiriötilanteissa tiivistä yhteistyötä

Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet hoidettiin yhteistyössä muiden viranomaisten ja yhteistyötahojen kanssa. Häiriöilmoituksia tuli etenkin runsaiden sateiden ja sulamisvesien aiheuttamista ongelmista viemäriverkostojen pumppaamoilla. Lisäksi häiriöilmoituksia vastaanotettiin metsäteollisuuslaitosten jätevedenpuhdistamoilta sekä ilmapäästöjä aiheuttaneista toimintahäiriöistä. Yleisöilmoituksia tuli eniten metsäteollisuuslaitosten toimintaan liittyvistä hajuhaitoista sekä kaivosteollisuuteen liittyvistä pölyhaitoista.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen johto tyytyväinen valvonnan toteutukseen

"Valvontatehtävien hoitoon käytettävissä olevat voimavarat pysyivät edellisvuosien tasolla. Vuoden 2021 valvonnalle asetetut määrälliset tavoitteet pystyttiin pääosin täyttämään koronatilanteesta huolimatta ja lisäksi häiriö- ja yleisöilmoituksiin pystyttiin reagoimaan asetetuissa määräajoissa", toteaa johto.