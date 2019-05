Tervetuloa asiakasomistajan kesätreffeille!

Tule tapaamaan meitä ja kertomaan toiveistasi Turun Osuuskaupalle. Luvassa ohjelmaa koko perheelle!

Kierrämme touko-kesäkuussa seuraavasti:

ti 21.5. klo 17-19.30 Prisma Itäharju

ke 22.5. klo 17-19.30 S-market Paimio

to 23.5. klo 17-19.30 S-market Majakkaranta

ma 27.5. klo 17-19.30 S-market Aura

ti 28.5. klo 17-19.30 S-market Vehmaa

ke 29.5. klo 17-19.30 S-market Nousiainen

ti 4.6. klo 17-19.30 Prisma Piispanristi

ke 5.6. klo 17-19.30 Sale Kyrö

to 6.6. klo 17-19.30 Sale Rymättylä

ti 11.6. klo 17-19.30 Sale Alastaro

ke 12.6. klo 17-19.30 Sale Pöytyä

to 13.6. klo 17-19.30 Sale Yläne

pe 14.6. klo 17-19 S-market Parainen

Nähdään kesätreffeillä!