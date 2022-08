Tervetuloa Cockleberry Bayhin! Valloittava kirjasarja alkaa.

Romantic Comedy Novel of the Year -palkinnon voittaja 15.6.2022 09:38:29 EEST | Tiedote

Carole Matthewsin teos Päivänpaistetta ja merituulia on romaani täynnä aurinkoa ja romantiikkaa. Vuoden 2021 Romantic Comedy Novel of the Year -palkinnon voittanut teos ilmestyy nyt suomalaisten lukijoiden iloksi Sirpa Saaren suomennoksena.