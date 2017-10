Tervetuloa Helsingin Kirjamessuille to-su 26.–29.10.2017 Messukeskukseen Helsinkiin. Suomen suurin kirjallisuustapahtuma tarjoaa tänä vuonna ennätysmäärän ohjelmaa. Teemana on Suomi. Avajaiset järjestetään to 26.10. klo 11 Aleksis Kivi -lavalla.

Ennen avajaisia klo 10.45 Aleksis Kivi -lavalla jaetaan ensimmäistä kertaa Minna Canth -palkinto. Suomen Messusäätiön rahoittama palkinto annetaan yhteiskuntamme ravistelijalle, joka työllään kirjoittajana, yrittäjänä ja vaikuttajana innostaa rakentamaan parempaa Suomea. Palkinnon jakaa Minna Canthin seuran puheenjohtaja Elise Tarkoma.

Avajaisten ohjelma:



Säveltäjä Pasi Lyytikäisen tervehdys sata vuotiaalle Suomelle

Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtaja Jan Erola kertoo messujen sisällöstä

Avajaispuhe, kirjailija Sinikka Nopola



Yhdeksäsluokkalaisten puheenvuoro, Diya Bhuiyan ja Mona Wager, Kruununhaan yläaste



Rakkaudesta kirjaan -tunnustuspalkinnon jako, Suomen Kustannusyhdistyksen puheenjohtaja Timo Julkunen. Suomen Messusäätiön rahoittama palkinto annetaan nyt 17. kertaa kirjallisuuden ja lukemisen eteen tehdystä tärkeästä työstä.



Alvar Renqvist -palkinnon jako, Suomen Kirjasäätiö

Vuoden 2018 teemamaa on Yhdysvallat ja kapula heille annetaan sunnuntaina 29.10. klo 17.30 Aleksis Kivi -lavalla.



Kustantajien tiedotustilaisuuksia tapahtuman aikana Rauha-salissa (201)



Perjantaina 27.10.klo 11.30-12.30 Innon ja Aulan Syksy: Arne Dahl, Lone Theils, Laura Gustafsson ja Luke Harding



Perjantaina 27.10. klo 13.00-13.45 Selkokirjoja tehdään nyt maahanmuuttajille ja ikääntyneille. Selkokeskuksen Ari Sainio kertoo muuttuvista kohderyhmistä ja lukijoiden toiveista, kirjailijat Sanna-Leena Knuuttila ja Jasu Rinneoja kertovat, miten pyrkivät vastaamaan toiveisiin ja esittelevät uutuuskirjansa. Paikalla on myös maahanmuuttaja, joka kertoo, mikä suomen lukemisessa on hänelle vaikeaa, REUNA Kustantamo ja kirjakauppa Oy

Lauantaina 28.10. klo 15-16 Eero Yrjö-Koskisen Arktinen murros -kirjan julkistamistilaisuus, Into-kustannus

>> Jaettavia palkintoja



>> Kansainväliset kirjailijavieraat

SUOMEN SUURIN KIRJALLISUUSTAPAHTUMA TARJOAA ENNÄTYSMÄÄRÄN OHJELMAA

Helsingin Kirjamessujen 2017 teemana on suomalainen kirjallisuus ja sata vuotta täyttävä Suomi. Neljän messupäivän aikana järjestetään ennätysmäärä yli 1000 tapahtumaa. Esiintyjiä on yli 1200, joista 40 on kansainvälisiä kirjailijavieraita.



Tähtivieraana on suuria tunteita herättävä kirjailija Dan Brown. Uutena kokonaisuutena messuilla ovat hyvinvointikirjat ja käännösmaailma. Niiden lisäksi erityishuomiota saavat esikoisteokset, ja Runosunnuntai nostaa runouden osuutta ohjelmassa. Tiedetorin ohjelmaa on tänä vuonna torstaista lauantaihin. Suomen juhlavuoden kunniaksi kirjamessut kutsuu kaikki Suomen yhdeksäsluokkalaiset veloituksettakirjamessuille.



Kirjamessujen ohessa järjestetään Antikvaariset kirjamessut ja Postimerkkimessut sekä ensimmäistä kertaa vanhoja vinyylilevyjä myyvät Levymessut.



Torstaiaamuna on ennen messujen avautumista klo 8-10 Kirjallinen Bisnesaamiainen ja bisnes-ohjelma jatkuu koko aamupäivän. Kirjamessuilla on nuorille suunnattua KirjaKallion ohjelmaa, lapsille kolme omaa ohjelmapistettä, koululaisten ja opiskelijoiden Suunnista kirjaan –ohjelma, kahdella lavalla ruotsinkielistä ohjelmaa, Kirjailijaliiton ohjelmaa viikonloppuna, Dekkarilauantai omalla lavallaan ja kahdeksan lukupiiriä, joissa lukijat kohtaavat kirjailijan. Bloggaajat vinkkaavat lukemista messuilla.



Samaan aikaan Messukeskuksessa järjestetään Ruoka ja Viini -messut, joilla kirjamessujen kävijät voivat myös vierailla.

Helsingin Kirjamessut on avoinna torstaista lauantaihin 26. – 28.10. klo 10–20 ja sunnuntaina 29.10. klo 10–18. Torstaiaamuna 26.10. klo 8-10 on Kirjallinen Bisnesaamiainen (39 e). Torstai-ilta jatkuu Messukeskuksessa Kirjanrakastajien bileillä klo 20-23, johon kaikki messukävijät ovat tervetulleita.

UUTTA:

Tähtivierashaastattelu Dan Brown lauantaina 28.10. klo 14-15, Salissa 1o1 Hyvinvointikirjat esillä omana ohjelmakokonaisuutena

Käännösmaailma

Esikoiskirjailijoiden 3 min.

Runosunnuntai

Tiedetori-ohjelmaa myös lauantaina

Lastenalue: puuhapiste & paljon ohjelmaa myös vanhemmille

Kirjamessut avoinna myös lauantaina klo 20 asti

