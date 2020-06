Tervetuloa Helsingin Sataman tulevaisuutta koskevan selvityksen julkistamistilaisuuteen

Noin 5000 helsinkiläistä yksinyrittäjää saanut jo koronavirustilanteesta johtuvan toimintatuen 18.6.2020 09:45:00 EEST | Tiedote

Helsingin kaupunki avasi 20. huhtikuuta haun yksinyrittäjän toimintatukeen. Yksinyrittäjien toimintatuki on 2000 euron arvoinen kertakorvaus yksinyrittäjälle koronavirustilanteesta yritystoimintaan aiheutuneisiin kustannuksiin. Nyt jo noin 5000 yrittäjää on saanut kaupungilta toimintatukea. Helsinki on siis jakanut yksinyrittäjille jo noin 10 miljoonaa euroa koronaviruksesta johtuvan pandemian aiheuttamien vahinkojen kattamiseksi.