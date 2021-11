Tervetuloa inspiroitumaan tilaratkaisuista Turkuun, Maariankatu 5

Logomo juhlii – myös taide ja teräs esillä Turussa 20.11.2021 18.11.2021 06:54:00 EET | Kutsu

Luovien alojen tapahtumakeskus Logomolla on 10-vuotisjuhlat, jotka huipentuvat lauantaina 20.11.2021. Mukana juhlistamassa Turkua ja Taidetta ovat myös Aulis Lundell Oy, Liune ja Johanna Oras. Toivotamme kaikki tervetulleiksi tutustumaan Modi HELMEEN Logomon pihalle. "Helmi - La Perla" on teräsrunkoinen taideinstallaatio, joka on osa Johanna Oraksen Kukoistuksen koodi 2.0 -näyttelyä. Taidenäyttely on esillä Logomon Logi-salissa klo 12:00–15:00. Tiloihin on vapaa pääsy klo 15.00 saakka, taiteilija esittelee näyttelyn teemat klo 13.15.