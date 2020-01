Tervetuloa Kaurakirjan julkistustilaisuuteen!

Jaa

KAURAKIRJA - TOIVOTTU UUTUUS, JOKA KUULUU JOKAISELLE 2020-LUVULLA Kaura on nyt huipputrendikästä. Ihmevilja kauran suosio elintarvikkeissa on kasvanut Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Kauraa voi nauttia entistä monipuolisemmin liha- tai maitotuotteiden sijaan, riisin tilalla, öljynä, välipaloissa, juomissa, jäätelöissä, naposteltavissa ja muissa herkuissa. Leipähyllyissä kauratuotteiden määrä on kasvanut hurjasti, puurohiutaleet ovat saaneet laajan kirjon toinen toistaan maistuvampia kavereita.

Kansi_HR

Kaurakirja sisältää runsaasti ideoita, ruoka- ja leivontareseptejä kauran monipuoliseen käyttöön aamusta iltaan. Selkeillä ohjeilla valmistat maistuvat kauraruoat arkeen ja juhlaan. KAURAKIRJA paljastaa: Mihin kaikkeen kaura sopii? Miten uusista kaurainnovaatioista valmistetaan ruokaa monipuolisesti ja vaivattomasti? Miten vanhoja tuttuja kauratuotteita voi käyttää entistä monipuolisemmin ruonlaitossa ja leivonnassa? Mitä terveysvaikutuksia kauralla on ja mihin ne pohjautuvat? Mitkä ovat kauran ilmastovaikutukset? Kaurakirjan kirjoittaja, kotitalousopettaja ja yrittäjä, Arjan Ruokaviestinnän Arja Elina Laine on tehnyt pitkän uran suomalaisen myllyteollisuuden kehityksessä tuntien kauran laboratoriosta kuluttajaneuvontaan ja monipuoliseen ruokaviestintään. Arja Elina on suunnitellut tuhansia kansantajuisia ruoka- ja leivontareseptejä aina ideoinnista reseptivihkosiin, verkkosivuille, videoille sekä televisio- ja radio-ohjelmiin. Kirjan herkulliset kuvat on kuvannut Arja Elinan visuaalista silmää omaava tytär Anni-Sofia Savela, jonka päätyö on kotimaisten elokuvien ja trendisarjojen parissa. #kaurakirja #kauraonparas AIKA: tiistai 21.1.20 klo 8.30–10.30 PAIKKA: Huolintatalo (Elintarviketeollisuusliiton talo - 1 krs), Pasilankatu 2, Helsinki Klo 8.30–9.00 Kaura-aamiainen, mukana myös kauraherkkuja ja kahvia Klo 9.00–9.30 Näin syntyi KAURAKIRJA, Arja Elina Laine ja Anni-Sofia Savela (äiti ja tytär) kertovat Klo 9.30–10.00 Suomi on kauramaa - MMM Päivi Tähtinen, Suomen Kaurayhdistys klo 10.00–10.30 Ympäristöystävällinen kaura - Erikoistutkija FT Veli Hietaniemi klo 10.30 –> haastattelut Myös muut haastatteluajat mahdollisia, ota yhteyttä Arja Elinaan. ILMOTTAUDU viimeistään ti 14.1., paikkoja rajoitetusti: arja@ruokaviestinta.fi Lisää tietoa – seuraa! www.facebook.com/kaurakirja/ www.instagram.com/kaurakirja/ Kirjan kustantaja: Readme.fi Tutustu kirjaan: https://www.readme.fi/kirja/kaura-hyvinvointia-kaurasta-ja-herkullisia-resepteja/ Lisätietoja: Readme.fi Oy, Ari Sahanen, ari.sahanen@readme.fi Arvostelukappaleen tilaus: jussi.kiilamo@readme.fi

Kuvat Kansi_HR Lataa