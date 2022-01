Tervetuloa kuulemaan ruokakassivertailun tuloksia ja paneelikeskustelua  keskiviikkona 9.2. klo 9 - 10.30 verkossa

MTK Maaseutunuoret toivottavat joulutulien myötä ruokarauhaa kaikille 22.12.2021 12:00:00 EET | Tiedote

Maaseutunuorten joulutulet ovat pitkäaikainen, 90-luvun alussa Pohjanmaalta alkanut yhteisöllinen perinne. Tänä vuonna joulutulet kantavat myös mukanaan maaseutunuorten ruokarauhan julistusta. Joulutulia on nähtävissä ympäri Suomen ja joulutulien sijainnit löytyvät MTK Maaseutunuorten kotisivuilta oheisesta linkistä. Maaseutunuorten ruokarauhan julistus nähtävissä maaseutunuorten instagram- ja facebook- tileillä 22.12. klo 12. @mtk.maaseutunuoret Maaseutunuorten ruokarauhan julistus Kansalaiset, medborgare. Ruoka on mahtavaa, ruoka on hyvää, ruoka on ravitsevaa ja siitä tulee hyvä mieli. Viime aikoina näin ei kuitenkaan ole ollut. Jokainen katsoo oikeudekseen puuttua tai esittää ajatuksia siitä, mitä sinun lautasellasi pitäisi tai ei pitäisi olla. Samalla on unohtunut kaksi keskeistä asiaa: 1. kuinka etuoikeutettuja olemme, että voimme edes käydä keskustelua siitä, mitä lautasella olisi kiva olla. 2. ruoka on ihana asia, jonka pitäisi tuoda iloa elämään, ystäviä lähemmäksi toisiaan ja