Tervetuloa kuulemaan yleisöluentoa elämänmittaisesta terveydestä ja hyvinvoinnista!

Aika: Torstaina 16.06.2022 klo 17.15–18.

Paikka: Leena Palotie -sali, Aapistie 5A, Oulun yliopisto

Tilaisuudessa professori Järvelin kertoo, miten vuonna 1966 ja 1986 syntyneiden pohjoissuomalaisten terveyttä ja hyvinvointia on seurattu läpi elämän, ja miten kerätty tieto voi edistää sydän- ja verisuonitautien tutkimusta ja hoitoa. Luennossaan Järvelin valottaa tutkimusten historiaa, kertoo viimeisimmästä aineistonkeruusta sekä avaa tutkimukseen liittyviä tulevaisuuden suunnitelmia.

Maailmanlaajuisestikin erityislaatuinen Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineisto auttaa selvittämään sairauksien syntymistä ja esiintyvyyttä sekä terveyteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä sukupolvien välisiä eroja ja ylisukupolvisia vaikutuksia. Kun löydämme keinoja ehkäistä elämänkaaren aikana puhkeavia sairauksia, tuemme elämänmittaista terveyttä ja hyvinvointia.

Tilaisuus on osa tieteellistä konferenssia Paula Rantakallio Symposium on Birth Cohorts and Longitudinal Studies. Yleisöluento pidetään suomeksi.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille, tervetuloa! Kahvitarjoilu ennen luennon alkua lääketieteellisen kampuksen pääaulassa, Aapistie 5A.

Luentoa on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=Mpx0Cntdvlk

Luennon tallenne on katsottavissa tilaisuuden jälkeen Oulun yliopiston YouTube-kanavalla.